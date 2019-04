„Gesang & Charisma On Stage“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) findet am Donnerstag, 18. April, das offizielle Abschlusskonzert der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Vokal-Kurs „Gesang & Charisma On Stage 2019“ statt. Das Konzert im Festsaal des Museums fängt um 19.00 Uhr an. Schülerinnen und Schüler der Sopranistin und Gesangspädagogin („Vocal-Coach“) Petra Chiba interpretieren klassische Werke und zeitgenössische Kompositionen. Petra Chiba ist die Betreiberin des „Vocal ART Studio“ und kooperiert bei diesem Abend mit dem Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Der Eintritt ist frei. Spenden nehmen die Organisatoren gerne entgegen. Kontaktaufnahme mit Petra Chiba per E-Mail: office@petra-chiba.at.

Die Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ stellt immer wieder interessante Veranstaltungen in den Museumsräumen im „Mautner Schlössl“ auf die Beine. Unter der Rufnummer 271 96 24 geben die Beethoven-Verehrer gerne die nächsten Konzerte bekannt. Fragen an den Verein via E-Mail: office@beethoven-gedenkstaette.at. Vielerlei Kultur-Termine (Musik, Literatur, Schauspiel, etc.) gehen im Bezirksmuseum Floridsdorf über die Bühne. Informationen über die nächsten Kultur-Angebote erhalten Interessierte vom ehrenamtlichen Museumsleiter Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. E-Mails an den Museumsverantwortlichen: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Gesangspädagogin Petra Chiba („Vocal ART Studio“): www.petra-chiba.at/

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

