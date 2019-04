Auftakt zum ORF-Programmschwerpunkt „EU-Wahl“: Vierteilige Doku-Serie „Fokus Europa“ blickt auf die großen Themen

Ab 17. April um 22.30 Uhr in ORF 2, danach „WELTjournal +“ ebenfalls mit Europa-Schwerpunkt

Wien (OTS) - Zum Auftakt des ORF-Programmschwerpunkts zur EU-Wahl (Details unter presse.ORF.at) zeigt ORF 2 ab Mittwoch, dem 17. April 2019, die vierteilige Doku-Serie „Fokus Europa“, gestaltet und präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch. „Fokus Europa“ umfasst die vier wichtigsten Themenfelder der EU: Sicherheit (Stichworte Schengen, militärische Zusammenarbeit, Cyberdrohungen, Migration etc.), Frieden (historische Entwicklung, Krisenherde außerhalb der EU, Rechtsstaatlichkeit), Wirtschaft/Euro (Handelsverträge, Europa als Global Player, Gemeinschaftswährung, Geldverteilung, EZB) und EU-Erweiterung bzw. Brexit (Türkei, Westbalkan, EU der zwei Geschwindigkeiten, Zukunft Europas).

Direkt nach „Fokus Europa“ widmen sich „WELTjournal+“-Reportagen ebenfalls unterschiedlichen Europa-Themen.

„Fokus Europa: Europa in Gefahr?“

Mittwoch, 17. April, 22.30 Uhr, ORF 2

Wie steht es um die Sicherheit in der EU – was bedroht unseren Frieden und den Wohlstand? Die Antwort liefert der erste Teil des neuen vierteiligen Informationsmagazins zur EU-Wahl. „Fokus Europa“ analysiert die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik der EU, prüft die Möglichkeit einer europäischen Armee und zeigt mögliche militärische Bedrohungsszenarien rund um Europa. Welche Auswirkungen hatte die Flüchtlingskrise ab 2015 auf das Sicherheitsgefühl der Europäer, wie haben sich die Kriminalitätsrate und Terrorgefahr entwickelt und was unternimmt die EU? Zu Wort kommen Österreicherinnen und Österreicher, Sicherheitsexpertinnen und -experten sowie die Spitzenkandidatin und die Spitzenkandidaten der Parteien für die Wahl zum Europaparlament.

Die weiteren „Fokus Europa“-Folgen

Mittwoch, 24. April, 22.30 Uhr

Mittwoch, 8. Mai, 22.50 Uhr

Mittwoch, 15. Mai, 22.40 Uhr

„WELTjournal +: Populismus – Italiens Testlauf für Europa“ Mittwoch, 17. April, 23.05 Uhr, ORF 2

Während überall in Europa Rechtspopulisten erstarken, sind in Italien Rechtsruck und EU-Skepsis bereits Regierungsprogramm. Seit März wird die drittgrößte europäische Wirtschaftsmacht und immerhin EU-Gründungsmitglied von Rechtsnationalisten und Populisten regiert:

Matteo Salvinis Lega und Luigi Di Maios Fünf-Sterne-Bewegung sind zwei sehr unterschiedliche Bündnispartner, die vor allem ihre Gegnerschaft zur EU eint – in Zeiten von Korruption, Wirtschaftsflaute und Flüchtlingskrise ein willkommener Sündenbock. „WELTjournal +“ zeigt eine Reise durch ein verändertes Italien und spricht mit Luigi Di Maio und Matteo Salvini sowie mit Kritikern und Oppositionellen, die gegen den zunehmenden Nationalismus und Rassismus ankämpfen. Zu sehen ist ein Land, das wenige Wochen vor den Europawahlen in einen zweifelhaften Konkurrenzkampf mit Brüssel tritt.

