ORF III am Mittwoch: Premiere „Der Wilde Kaiser mit Peter Habeler“ in „Land der Berge“, Monty Pythons „Das Leben des Brian“

Außerdem: „Heimat Österreich“ mit „Ostern in und um Stübing“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information blickt am Mittwoch, dem 17. April 2019, im Rahmen von „Heimat Österreich“ auf die Bundesländer Steiermark und Tirol. Den Auftakt macht Wolfgang Niedermairs Film „Ostern in und um Stübing“ (20.15 Uhr). Die „Heimat Österreich“-Dokumentation zeigt, wie das steirische Stübing alte Osterbräuche und Traditionen wieder aufleben lässt. So treffen die Stübinger einander jedes Jahr am sogenannten „schmerzhaften Freitag“, dem Freitag vor dem Palmsonntag, um gemeinsam um fünf Uhr morgens Palmbuschen zu binden. Aber auch andere Rituale werden bis heute gewahrt, etwa das Weihfeuer, das die Kinder am Karsamstag von der Kirche holen. Auch die Tradition des Weihtuches ist nicht vergessen, das dazu dient, Selchfleisch und Kräuter abzudecken und im Sommer sogar Schutz vor Gewitter bieten soll – sofern es bis dahin nicht gewaschen wurde.

„Der Wilde Kaiser mit Peter Habeler“ – die dritte Ausgabe des neuen ORF-III-Dokuvierteilers mit dem Extremalpinisten – steht danach um 21.05 Uhr in „Land der Berge“ auf dem Programm: Der Wilde Kaiser ist einer der markantesten Gebirgszüge Tirols. Mit seinen charakteristischen Bergspitzen und der silbrigen Farbe des Wettersteinkalks gleicht das Massiv einer Kaiserkrone. Heute ist das Gebirge Namensgeber für eine der bedeutendsten Tourismusregionen Tirols und verbindet die Feriendörfer Söll, Scheffau, Ellmau und Going.

Anschließend folgt in „ORF III Spezial zu Ostern“ die längst zum Kult avancierte Filmsatire „Das Leben des Brian“ (21.55 Uhr) aus dem Jahr 1979.

