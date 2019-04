ASFINAG-Mitarbeiter retteten Entenfamilie und einen Hund von Brucker Schnellstraße

Tierische Einsätze auf der S 35 am Sonntag und Montagabend; Strecke wurde kurz gesperrt

Graz (OTS) - Gleich zwei tierische Einsätze hatten die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Bruck an der Mur in den vergangenen Tagen. Am Sonntag wurden Jochen Höfer und Dieter Fürst von der ASFINAG-Verkehrsmanagementzentrale Bruck alarmiert, weil sich auf der S 35 Brucker Schnellstraße im Bereich der Anschlussstelle Zlatten eine Entenfamilie auf der Fahrbahn befand. Die Entenmutter und ihre zehn Küken waren sogar als „Geistergeher“ in Richtung Graz unterwegs. Die S 35 wurde in diesem Bereich sofort gesperrt, damit Höfer und Fürst die Enten sicher zum Ufer der nahen Mur eskortieren konnten.

Montagabend dann bereits der nächste Einsatz. Ein zweijähriger Beagle war nahe dem Knoten Bruck ausgerissen. Richard Schütter und Marcel Buchebner waren gerade in diesem Bereich unterwegs. Gemeinsam mit der Autobahnpolizei konnten sie den kleinen Ausreißer schnell in Sicherheit bringen und unversehrt den Besitzern übergeben, die sich in der Zwischenzeit bereits bei der Polizei gemeldet hatten.





