Land NÖ bietet sichere digitale Kommunikation zwischen Eltern und LehrerInnen an Niederösterreichs Pflichtschulen an

LR Teschl-Hofmeister: Digitales Mitteilungsheft findet großen Anklang

St. Pölten (OTS/NLK) - Um die sichere Kommunikation zwischen LehrerInnen und Eltern an Niederösterreichs Schulen zu unterstützen, stellt das Land Niederösterreich allen allgemeinen Pflichtschulen Lizenzen für die Kommunikations-App ‚School-Fox‘ zur Verfügung. „Niederösterreichs Schulen sollen in der Kommunikation zwischen LehrerInnen und Eltern sicher unterwegs sein, das ist uns sehr wichtig“, erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Erste Erhebungen zeigen, dass die App bereits großen Anklang bei Eltern und Lehrerschaft findet. „Dass diese digitale Form des Mitteilungshefts sehr gut angenommen wird, zeigen die ersten Nutzerzahlen: Allein seit der NÖ-weiten Ausrollung ab dem Sommersemester 2019 nahmen 617 Klassen in 138 Schulen dieses Angebot neu in Anspruch. Den ersten Erhebungen zufolge wird die App „SchoolFox“ in den NÖ Pflichtschulen nun bereits von insgesamt 950 Klassen in 180 Schulen genutzt“, freut sich Teschl-Hofmeister, die überzeugt ist, dass in den kommenden Monaten weitere Klassen und Schulen auf dieses Angebot zurückgreifen werden.

SchoolFox ist eine App für Smartphones und Computer, mit der Eltern und LehrerInnen schnell und unkompliziert Nachrichten austauschen können. Dies reicht von Krankmeldungen von SchülerInnen über Updates aus der Schule bis hin zu Kurzberichten und Fotos von Ausflügen oder Projektwochen. Die Kommunikation über ‚School-Fox‘ ist durch Verschlüsselungsmöglichkeiten weitaus sicherer als über herkömmliche Kommunikationstools. „Für das Lehrpersonal bedeutet die App eine deutliche Reduktion des Aufwands bei administrativen Tätigkeiten -beispielsweise fallen Kopiertätigkeiten oder die Einsammlung von Elternunterschriften weg“, so die Bildungs-Landesrätin.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse