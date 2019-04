Schoko-Osterhasen im durchblicker.at-Check: Billigster Hase gewinnt Geschmackstest

Wien (OTS) - Zwei Klassen einer Wiener Volksschule haben für das Tarifvergleichsportal durchblicker.at die 20 gängigsten Vollmilchschoko-Osterhasen blind verkostet. Das Ergebnis: Die Preisunterschiede in den Supermarktregalen sind zumindest geschmacklich nicht gerechtfertigt. Denn der überraschend klare Testsieger ist der aktuell billigste Hase, der Riegelein Fairtrade Cocoa Sitzhase um 89 Cent.

Normalerweise vergleicht das größte österreichische Tarifvergleichsportal durchblicker.at Fixkosten des täglichen Lebens - Versicherungen, Strom- und Gas-Preise oder auch Handytarife. Doch einmal im Jahr widmet sich das Team den süßen Freuden: Von weißer bis dunkler Schokolade. Mit Füllung oder ohne. Nuss- und Laktosefrei. Kalorien und Kakaoanteil. Bio, Fairtrade oder vegan. Schon seit 2014 nimmt durchblicker.at alljährlich Preise, Art und Inhaltsstoffe der Schokolade-Osterhasen-Population im Sortiment des österreichischen Handels unter die Lupe.

Vor allem für Konsumentinnen und Konsumenten mit besonderen Anforderungen an ihre Schoko-Langohren – etwa für vegan lebende Menschen oder Allergiker – bietet der Rechner eine echte Orientierungshilfe. Außerdem hat der Osterhasen-Marktvergleich sichtbar mehr Wettbewerb in den Handel gebracht: Zuletzt sind die Preise für die süßen Hüpfer merklich gesunken.

Mehr Wettbewerb im Osterhasen-Handel – Preise 2019 um 10 Prozent gesunken

Zahlte man zu Beginn des Vergleichs für einen Vollmilch-Hasen an der Diskont-Kassa mindestens 99 Cent, kann man in diesem Jahr die günstigsten Naschhasen schon um 89 Cent ergattern – ein Preisrückgang von gut 10 Prozent. Allerdings: Die Preisspanne für die diversen Schokoladefiguren aus dem Supermarkt ist immer noch enorm und reicht für Hasen mittlerer Größe aktuell bis zu 3,49 Euro. Das entspricht einem stolzen Kilo-Preis von knapp 35 Euro – fast so wertvoll wie ein edler Hummer.

„Wir vergleichen auf unserer Plattform vieles. Aber nirgendwo sind die Preisunterschiede so groß wie in unserem Osterhasen-Vergleichsrechner“, sagt Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at. Dieses Jahr wollten es die Schokoladehasen-Experten genauer wissen. Lohnt es sich wirklich, für einen Luxus-Meister Lampe aus Kakao tief in die Geldbörse zu greifen? „Osterhasen-Tests gibt es viele. Wir aber haben die härtesten Schokolade-Kritiker dieses Landes gefragt. Und das Ergebnis hat uns wahrhaft überrascht“, betont Baudisch.

60 Osterhasen im Preisvergleich, 20 in der Blindverkostung

Insgesamt zählt der Osterhasen-Vergleichsrechner in diesem Jahr bereits 60 verschiedene Produkte von 29 Marken und bietet damit den breitesten, umfassendsten Überblick über die Schokohasen im österreichischen Handel. Die zwanzig gängigsten daraus, konkret jene Vollmilch-Hasen, die auch in den Supermarkt-Regalen zu finden sind, legte durchblicker.at Wiener Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren in stark zerkleinerter Form zur Blindverkostung vor.

Ausgerechnet der aktuell günstigste Hase, der Riegelein Fairtrade Cocoa Sitzhase, erhielt dabei die besten Noten: 50 Prozent der befragten Probanden vergaben die Note „Gut“ oder „Sehr gut“, gefolgt von den Marken „Merci“ und „KitKat“ mit 47 Prozent, sowie „Kinder“ mit 40 Prozent Bestnoten. Die Hasen von Spar Premium und Alnatura, die im diesjährigen Test des Falstaff Verlags das Rennen gemacht haben, schafften es bei den Kindern nur ins Mittelfeld.

„Offenbar scheiden sich beim Schokolade-Geschmack aber die Geister. Denn selbst für die Testsieger gab es auch in unserem Test von manchen Probanden nur einen Stern und umgekehrt“, berichtet Baudisch. Nur ein Osterhase aus dem Sortiment eines niederländischen Department-Stores und ein Eigenmarken-Diskont-Hase erhielten durchgängig schlechte Bewertungen. „Osterhasen-Vergleichen zahlt sich also aus. Denn: Nur die Zarten sollten in den Garten“, so der durchblicker.at-Geschäftsführer.

Die innovative Online-Osterhasensuche auf https://durchblicker.at/osterhase/ ist anonym und kostenlos abrufbar.

