Russischer Superstar Philipp Kirkorov erscheint während seiner Tour "Stimmungsfarben" in der Reddit-Community Accidental Renaissance

Moskau (ots/PRNewswire) - Anfang dieser Woche postete die Reddit-Community Accidental Renaissance ein Bild von einem großen Mann mit buntem Kapuzenpulli und Jeans-Jacke, der an der Kasse eines Fast-Food-Restaurants steht. Einige aufmerksame russische Nutzer erkannten, dass es sich bei dem großen Mann im Foto um den russischen Popstar Philipp Kirkorov handelte, der während seiner Tour "Stimmungsfarben" ("Tsvet Nastroeniya") die Stadt Minsk, Weißrussland, besuchte.

(https://www.reddit.com/r/AccidentalRenaissance/comments/bak71b/the_last_mcsupper)

Das veröffentlichte Foto mit dem Titel "Last McSupper" ("Das letzte McAbendmahl") erinnert den Betrachter an DaVincis Wandgemälde "Das letzte Abendmahl".

Bereits seit ein paar Jahrzehnten gilt Philipp Kirkorov in den russischen Medien als der "russische King of Pop". Der Sänger genießt in der weltweiten russischsprachigen Gemeinschaft einen hohen Bekanntheitsgrad, nicht zuletzt aufgrund seiner ausdrucksstarken Stimme, bunter Shows und seines kitschigen Glitter-Stils.

2018 brach für den Künstler durch neue Hits und drei Musikvideos, die insgesamt auf YouTube über 200 Millionen Mal aufgerufen wurden und ein neues junges Publikum anzogen, eine neue Ära an. (https://www.youtube.com/watch?v=IAuzNXGmkL4)

US-amerikanische Reddit-Nutzer, die mit Philipp Kirkorov zum ersten Mal in Berührung kamen, waren vom ungewöhnlichen Stil und den feurigen Liedern des Künstlers angetan. Philipp Kirkorov wird mit seiner aktuellen hochgelobten Tour "Stimmungsfarben" ("Tsvet Nastroeniya") im Oktober 2020 auch nach Deutschland kommen. Auf der Städteliste stehen außerdem Prag, Warschau, Paris, Mailand, Bukarest und London.

Der nächste geplante europäische Auftritt wird im legendären "Sporting Club" in Monaco am 27. Juli 2019 stattfinden.

www.instagram.com/fkirkorov

www.kirkorov.ru

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/871822/Philipp_Kirkorov_in_Minsk.jpg

