HoryouToken, erste digitale Währung für Inklusion und Weiterentwicklung der UN SDG, präsentiert sich auf WSIS-Forum 2019

Genf (ots/PRNewswire) - HoryouToken wurde beim World Summit on the Information Society (WSIS-Forum 2019) von Yonathan Parienti vorgestellt, Gründer und CEO von Horyou, das soziale Netzwerk für das Wohl der Gesellschaft. Zu diesem weltweit bedeutendsten IKT-Forum, das zwischen dem 8. und 12. April gemeinsam von den Organisationen ITU, UNESCO, UNDP und UNCTAD der Vereinten Nationen in Genf veranstaltet wurde, waren Wirtschafts- und Regierungsvertreter aus 193 Ländern angereist.

Das wichtigste IKT-Forum war die passende Bühne für Horyou, das soziale Netzwerk für das Wohl der Gesellschaft, um die Relevanz und Aktualität seiner zweckbestimmten digitalen Währung aufzuzeigen

Während eines politischen Spitzenforums über Inklusivität und Zugang zu Informationen und eines Workshops zu HoryouToken* referierte Yonathan Parienti, Erfinder des Konzepts "Blockchain with a Purpose", über die Relevanz und Aktualität einer sozial inklusiven digitalen Währung. In seinen Beiträgen zu dem Forum, insbesondere im Workshop 'Technology for Sustainable Development and Impact in an Ever-Changing World', stellte er die Rolle von HoryouToken heraus, um Aktionen, Informationen und Projekte für das Wohl der Gesellschaft und damit auch die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu unterstützen. Mit HoryouToken kann jeder einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Darüber hinaus bietet HoryouToken Zugang zu einer Umverteilungsplattform mit der Bezeichnung "Proof of Impact", ein nachverfolgbares, transparentes System, mit dem tägliche Transaktionen monetisiert und reale Projekte, Menschen und Organisationen rund um den Globus, die sich für das Gemeinwohl stark machen, finanziell gefördert werden.

"Viele Unternehmer, Bürger und junge Menschen waren auf den extra Anschub für ihre gemeinnützigen Projekte und Aktionen, was durch Visibilität, aber auch durch Geld bewerkstelligt werden kann. Vor diesem Hintergrund haben wir eine inklusionsorientierte Währung entwickelt - ein transparentes, dezentralisiertes, wirkungsorientiertes Instrument, das eine globale Community von Changemakern mobilisiert", sagte Parienti während des politischen Spitzenforums.

Yonathan Parienti betonte den Einfluss sozialer Netzwerke wie Horyou, das seine globale Community in mehr als 180 Ländern sinnstiftend vernetzt. "Diese Bürger gestalten die Welt von morgen und teilen Initiativen, die ihnen am Herzen liegen. Sie repräsentieren Kultur, Kunst, Diversität und Innovationsgeist", fügte er hinzu.

Dank seines crowdgesourcten Programms finden beim WSIS-Forum in der Regel zukunftsweisende Diskussionen über disruptive Innovationen statt. Themen wie Big Data, KI und Blockchain rücken dadurch in das Rampenlicht und werden von innovativen Firmen und Startups, Regierungsvertretern und Mitgliedern der Jugend und sozialen Unternehmen diskutiert. "Die Mitgliedschaft in diesem Ökosystem zeigt allein, dass wir bei sozialer Innovation und Technologie zum Wohl der Gesellschaft auf dem richtigen Weg sind", erklärte Parienti.

*HoryouToken (HYT) wird auf CoinTiger und LATOKEN gehandelt.

Horyou.com ist das soziale Netzwerk für das Wohl der Gesellschaft und fördert positive und sinnstiftende Interaktionen zwischen Changemakern, um die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen voranzubringen. Horyou ist Veranstalter von SIGEF (Social Innovation and Global Ethics Forum), dessen 6. Ausgabe vom 18.-19. September 2019 in Tokio stattfindet ( www.sigef2019.com ).

