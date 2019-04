itelligence gibt Ausscheiden von Dr. Dorin als Finanzvorstand bekannt

Bielefeld (ots) - Veränderung im Vorstand von itelligence

Die itelligence AG gibt eine Veränderung im Vorstand bekannt. Dr. Michael Dorin, Finanzvorstand der itelligence AG, und der Aufsichtsrat haben sich in bestem gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, dass Dr. Dorin mit Wirkung zum 30. April 2019 aus dem Unternehmen ausscheidet. Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG, wird die Aufgaben von Dr. Dorin bis auf weiteres übernehmen.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Wir danken Dr. Dorin für sein großes Engagement und für seinen wertvollen Einsatz für unser Unternehmen. Gemeinsam konnten wir wichtige strukturelle Verbesserungen vornehmen und so den Wachstumskurs der itelligence AG weiter ausbauen."

Dr. Dorin war seit dem 1. Januar 2017 Mitglied des Vorstands der itelligence AG und dort für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Einkauf, (interne) IT, Compliance und Risikomanagement sowie Recht zuständig.

itelligence

Die itelligence AG verbindet innovative SAP Software und Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen.

Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch IT Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25 Ländern. 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 926,6 Mio. Euro. www.itelligencegroup.com

Rückfragen & Kontakt:

Head of Corporate Public Relations itelligence AG

Silvia Dicke

itelligence AG

Königsbreede 1

D-33605 Bielefeld

E: silvia.dicke @ itelligence.de

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107

W: itelligencegroup.com