Die EU-Wahl 2019 bei ATV

ATV startet insgesamt mit rund 400 Minuten Sendezeit und drei Formaten in die EU-Wahl 2019.

Wien (OTS) - Alleine am Sonntag, den 19. Mai bietet ATV am Sonntag-Hauptabend, ab 20.15 Uhr, seinen ZuseherInnen eine umfangreiche, rund 150-minütige Sondersendung zur EU-Wahl inklusive Live-Diskussion der Spitzenkandidaten.

Die ATV-Formate zur EU-Wahl 2019 im Überblick:



„ATV Meine Wahl - Reality Check“:

ATV-Moderatorin Sylvia Saringer unterzieht die Spitzenkandidaten der EU-Wahl 2019 in insgesamt fünf Folgen inklusive einer Doppelfolge einem Reality Check mit Wahlkampfbegleitung sowie ausführlichem Interview.



Die Sendedaten:

27. April, ab 19.35 Uhr: Grüne & Liste JETZT

04. Mai, ab 19.40 Uhr: NEOS

11. Mai, ab 19.40 Uhr: SPÖ

18. Mai, ab 19.40 Uhr: FPÖ

22. Mai, ab 19.40 Uhr: ÖVP



„ATV Meine Wahl – Spielfeld Europa“:

Am 19. Mai steht ATV mit drei Formaten und fast drei Stunden Sendezeit ab 20.15 Uhr ganz im Zeichen der EU-Wahl 2019 .

Die Sendedaten:

19. Mai, 20.15 Uhr: „Die Konfrontation der Spitzenkandidaten“ mit den ATV-Moderatoren Sylvia Saringer und Meinrad Knapp

21.40 Uhr: „Die Analyse der Journalisten“

22.20 Uhr: „ATV Aktuell: Die Woche“ mit dem bewährten Analyse-Trio: ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek



„ATV Meine Wahl: EU-Wahl 2019“:

Am Wahlsonntag, den 26. Mai, wird sich die ATV Aktuell-Redaktion in mehreren Live-Einstiegen ausführlich dem Wahltag in Österreich und Europa widmen. In Zusammenarbeit mit dem Team von ARGE-Wahlen wird ATV seinem Publikum eine eigene Hochrechnung und Live-Schaltung zu den wichtigsten Schauplätzen der EU-Wahl 2019 präsentieren.



„ATV Aktuell: Die Woche“:

Beim ATV-Polit-Talk stehen am 26. Mai ab 22.20 Uhr ebenfalls die Ergebnisse der EU-Wahl 2019 im Mittelpunkt. Einer umfangreichen Analyse widmet sich das bewährte Diskussions-Trio, bestehend aus ATV-Moderator Meinrad Knapp, Meinungsforscher Peter Hajek und Politikberater Thomas Hofer.



