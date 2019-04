Lotto: Jackpot, und damit geht’s am Mittwoch um 1,5 Millionen Euro

Solo-Sechser mit 221.000 Euro bei LottoPlus, und 2 Joker

Wien (OTS) - Nach dem üppigen 3,7-Millionen-Solo-Sechser für einen Steirer in der Vorwoche hieß es am Wochenende wieder einmal Jackpot. Niemand tippte am Sonntag die „sechs Richtigen“, und damit werden am Mittwoch rund 1,5 Millionen im Sechser Gewinntopf liegen.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 34.000 Euro. Ein Niederösterreicher, ein Tiroler und ein Steirer waren dabei jeweils per Normalschein erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gibt es nach vier sechserlosen Runden wieder einmal einen Volltreffer. Ein Salzburger kreuzte auf seinem Normalschein als einziger die „sechs Richtigen“ an und erhält dafür mehr als 221.0000 Euro. Rund 200.000 Euro werden bei LottoPlus am kommenden Mittwoch auf dem Spiel stehen.

Joker

Beim Joker gab es drei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, aber nur zwei Gewinner. Während sich ein Tiroler und ein win2day-User für das „Ja“ und somit für jeweils rund 95.600 Euro entschieden, kreuzte ein Kärntner das „Nein“ an.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14.04.2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 745.054,42 – 1,5 Mio. Euro warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 34.148,30 89 Fünfer zu je EUR 1.255,70 260 Vierer+ZZ zu je EUR 128,90 3.763 Vierer zu je EUR 49,40 6.309 Dreier+ZZ zu je EUR 13,20 62.467 Dreier zu je EUR 5,30 207.305 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 19 24 29 44 45 Zusatzzahl: 12

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14.04.2019

1 Sechser zu EUR 221.170,20 76 Fünfer zu je EUR 681,60 2.666 Vierer zu je EUR 17,30 40.032 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 12 15 21 28 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14.04.2019

2 Joker zu je EUR 95.614,60 11 mal EUR 8.800,00 115 mal EUR 880,00 1.040 mal EUR 88,00 9.564 mal EUR 8,00 95.302 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 5 2 5 3 3

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at