FPÖ schickt heute „Experten“ mit Identitären-Nähe in Ausschuss-Hearing

FPÖ-Landbauer folgte Account mit Nazi-Symbol – Schatz: „Ausreden werden immer lächerlicher“

Wien (OTS/SK) - „Die angekündigte Abgrenzung der FPÖ zu Identitären und Rechtsextremisten findet nicht statt. Wenige Tage nachdem FP-Chef Strache eine inhaltliche und organisatorische Trennlinie verkündet hat, schickt die FPÖ heute, wie der Standard berichtet, einen Bundesrat mit offenkundigen Verbindungen zu den Identitären in das Hearing des Sozialausschusses. Und Udo Landbauer, immerhin Obmann der FPÖ in Niederösterreich, und bekannt durch die sogenannte Liederbuch-Affäre, ist auf Instagram offenbar Fan von einem Account, der ein Nazi-Symbol verwendet. Ist das die Abgrenzung, die Strache meint?“, so Schatz. ****

Auch wenn Landbauer diesem Account mit einem schon von der SS verwendeten Symbol mittlerweile entfolgt ist: „Wessen Geistes Kind sind Landbauer und Konsorten, die solchen Seiten folgen?“ Auch die Ausreden, das mache eine Software, werden „immer lächerlicher: Warum passiert es immer FPÖlern, dass ihre Social Media Accounts ‚versehentlich‘ rechtsextreme Inhalte liken oder posten?“

„Die Distanzierung der FPÖ zum Rechtsextremismus wird nicht gelingen, solange die ideologischen und organisatorischen Verbindungen nicht völlig gekappt werden“, so Schatz. Jüngstes Beispiel ist FPÖ-Bundesrat Schilchegger, den die FPÖ heute als „Experten“ in das Hearing im Sozialausschuss zur Mindestsicherung schickt.

Schilchegger war von 2015 bis 2018 Obmann der Linzer Burschenschaft Arminia Czernowitz. Und diese teilte sich während Schilcheggers Obmannschaft die Villa Hagen in Linz mit den Identitären. Die Burschenschaft hat auch die berüchtigte Konferenz „Verteidiger Europas“ mit zahlreichen IB-Mitgliedern angemeldet, bei der Innenminister Kickl als Hauptredner sprach, erinnerte Schatz. (Schluss) up/ah

