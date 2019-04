AFTER PASSION ist die neue Nummer 1 in den Kinocharts (FOTO)

München (ots) - Ein klarer Sieg für die Liebe: Die neue Nummer 1 im Kino heißt AFTER PASSION. Die Bestsellerverfilmung eroberte am Wochenende mit 330.000 Besuchern (inkl. Previews) den Spitzenplatz in den deutschen Kinocharts. Obendrein erreichte der Film einen sensationellen Kopienschnitt von 700 Besuchern pro Kopie. In Österreich gingen rund 43.000 Zuschauer ins Kino, in der Schweiz waren es rund 17.000. Das sind zusammen 390.000 Zuschauer im deutschsprachigen Raum.

Inhalt: Tessa Young (JOSEPHINE LANGFORD) ist ein braves Mädchen, wie es im Buche steht. Klug, wohlerzogen und mit klaren Plänen für die Zukunft. Als sie ans College kommt, lernt sie den Bad Boy Hardin Scott (HERO FIENNES TIFFIN) kennen, der sie wie magisch anzieht. Düster, unverschämt, unberechenbar und verdammt sexy - er verkörpert all das, was sie nicht sein will. Hals über Kopf verliebt sie sich und je mehr sie ihm verfällt, desto mehr wird ihr klar: Sie wird selbst nie wieder die sein, die sie einmal sein wollte.

AFTER PASSION basiert auf Anna Todds gleichnamigem Bestseller, der sich auf der Fan-Fiction-Seite Wattpad zu einer Verlagssensation entwickelte. Der Film bringt nun die jungen Shootingstars Josephine Langford ("Wolf Creek"), Hero Fiennes Tiffin ("Cleaning up"), Dylan Arnold ("Halloween") und Samuel Larson ("Glee") mit bekannten Darstellern wie Selma Blair ("Anger Management", "Mom and Dad"), Peter Gallagher ("Grace & Frankie", "Bad Moms 2") und Jennifer Beals ("Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie", "Flashdance") zusammen. Die Autorin der Bestseller-Reihe, Anna Todd, ist auch als Produzentin mit an Bord und sorgt dafür, dass ihre Figuren buchgetreu zum Leben erweckt werden. Regie führt die Newcomer-Regisseurin Jenny Gage.

Kinostart: 11. April 2019 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair,

Jennifer Beals, Peter Gallagher, Inanna, Pia Mia, Samuel Larson,

u.v.a.

Drehbuch: Susan McMartin, basierend auf dem Bestseller-Roman "After"

von Anna Todd

Regie: Jenny Gage

Produzenten: Courtney Solomon, Mark Canton, Jennifer Gibgot, Anna

Todd, Dennis Pelinoand Aron Levitz

