Strache und Vilimsky gratulieren den „Finnen“

„Zweiter Platz bei Parlamentswahlen ist ein tolles Ergebnis für unseren Partner auf europäischer Ebene“

Wien (OTS) - „Wir gratulieren der Finnen-Partei ganz herzlich zu ihrem tollen Ergebnis bei den Parlamentswahlen“, erklärten heute FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl Harald Vilimsky.

Die Partei hat bei den Parlamentswahlen am Sonntag den zweiten Platz erreicht – und blieb dabei nur ganz knapp hinter den Sozialdemokraten. Sie wird auch an der von Matteo Salvini, dem Chef der italienischen Lega, initiierten Rechtsallianz für das Europaparlament teilnehmen, der sich auch die FPÖ anschließen wird.

„Wenn man bedenkt, dass die Finnen-Partei nach der Abspaltung des Regierungsflügels ums Überleben kämpfen musste und vor kurzem in den Umfragen noch im einstelligen Bereich lag, so ist das Ergebnis wirklich sensationell“, so Vilimsky. „Wir freuen uns schon auf die zukünftige Zusammenarbeit im EU-Parlament“, betonte der FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

presse @ fpoe.at