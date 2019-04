Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

81 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 14. April 2019

Wine (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, zwei Pkw-Mitfahrer und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Unfall kam es am Sonntag, 14. April 2019, im Bezirk Linz-Land, Oberösterreich, bei dem drei Menschen getötet wurden. Der 54-jährige Pkw-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, dabei drehte sich der Pkw um 90 Grad und prallte mit der Beifahrerseite voran in das entgegenkommende Fahrzeug. Dabei erlitten er, seine Mitfahrerin sowie ein Mitfahrer des entgegenkommenden Pkw’s tödliche Verletzungen. Am Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Fünf Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und einer auf einer Landesstraße ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in Oberösterreich und einer in Niederösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Keiner der tödlichen Verkehrsunfälle war ein Alleinunfall und alle Verkehrstote waren österreichische Staatsbürger.

Vom 1. Jänner bis 14. April 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 81 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 89 und 2017 78.

