Mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 14.04.2019

Uhrzeit: 05:13 Uhr

Adresse: 20., Pasettistraße

Der Streifenwagen der PI Vorgartenstraße wurde wegen mehrerer Kellereinbrüche gerufen. Weil sich laut Zeugenaussage noch zwei Tatverdächtige am Tatort befanden, wurden sie von Kollegen der PI Pappenheimgasse sowie der PI Lassallestraße unterstützt. Am Tatort kam den Beamten ein Mann mit einem hochpreisigen Mountainbike entgegen und wurde angehalten. Der Tatverdächtige wirkte sehr nervös und schwitze stark. Bei einer Durchsuchung wurden daraufhin Einbruchswerkzeug und ein Zentralschlüssel sichergestellt. Außerdem hatte er ein Handy bei sich, wobei auf gespeicherten Fotos weiteres Diebesgut zu sehen war. Der 31-jährige polnische Staatsbürger wurde festgenommen. Insgesamt konnten über 21 aufgebrochene Kellerabteile wahrgenommen werden. Große Mengen Diebesgut waren, unter anderem in Koffern verstaut, zum Abtransport hergerichtet und mehrere teure Fahrräder am Gang zusammengetragen worden. Den Beamten teilte der Festgenommene mit, die Gegenstände „gefunden“ zu haben.

Im Zuge der Amtshandlung stellte sich außerdem heraus, dass gegen den mutmaßlichen Täter ein internationaler Haftbefehl wegen diverser Eigentumsdelikte besteht. Der 31-Jährige befindet sich in Haft. Die Ermittlungen – auch hinsichtlich seines möglichen Mittäters – sind im Gange.

