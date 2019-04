Deloitte Report: Globaler Luxusgütermarkt verzeichnet Umsatzwachstum

Swarovski vertritt Österreich im Top 100 Ranking auf Platz 24

Wien (OTS) - In einem aktuellen Report reiht Deloitte die Top 100 Unternehmen der Luxusgüterbranche auf Basis ihres Umsatzes. Auch Österreich ist in dem globalen Ranking vertreten: Der heimische Kristallglashersteller Swarovski liegt auf Platz 24. Italien und die USA verzeichnen die meisten umsatzstarken Luxusgutanbieter.

Die 100 umsatzstärksten Vertreter der Luxusgüterbranche erzielten im Finanzjahr 2017 gemeinsam einen Umsatz von 247 Milliarden US-Dollar. Das zeigt der neue Deloitte Report „Global Powers of Luxury Goods“. Das durchschnittliche Umsatzwachstum konnte in einem Jahr von 1 % auf beachtliche 10,8 % gesteigert werden.

Mit insgesamt 24 Unternehmen ist Italien am häufigsten unter den Top 100 vertreten, gefolgt von den USA mit 14 Unternehmen. Frankreich beheimatet die größten Unternehmen der Branche mit einer durchschnittlichen Größe von 8,3 Milliarden US-Dollar.

„Die Luxusgüterbranche hat sich mit einer Nettogewinnspanne von fast 10 % auf hohem Niveau eingependelt. Um diesen Erfolg langfristig zu halten, werden vor allem Topverdiener mit Faible für Onlineshopping als Zielgruppe immer wichtiger. Die Unternehmen investieren bereits verstärkt in entsprechende Angebote“, erklärt Margareta Holz, Partnerin bei Deloitte Österreich.

Top 10 erwirtschaften fast die Hälfte des Top 100 Umsatzes

Die Top 3 sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert: Auf Platz 1 liegt die LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton aus Frankreich. Unter ihrem Dach finden sich unter anderem Christian Dior, Fendi, Bulgari oder Marc Jacobs. Platz 2 belegen die US-amerikanischen Estée Lauder Companies. Auf Platz 3 folgt die Compagnie Financière Richemont aus der Schweiz mit Marken wie Cartier, Chloé und Montblanc.

Kering (Rang 4) klettert mit Gucci, Saint Laurent und Balenciaga um einen Platz nach oben. Die Luxottica Group rutscht mit Marken wie Ray Ban, Oliver Peoples und Oakley auf Platz 5. Die Chanel Limited landet als Neueinsteiger auf Platz 6 des diesjährigen Rankings. Die L’Oréal Luxe findet sich mit Lancôme, Kiehl‘s und Biotherm auf Platz 7, die Swatch Group folgt auf Platz 8. Die Chow Tai Fook Jewellery Group (9) sowie die PVH (10) mit Calvin Klein und Tommy Hilfiger zählen ebenfalls zu den zehn umsatzstärksten Luxusgutanbietern der Welt.

Frankreich dominiert mit drei Unternehmen die Top 10, gefolgt von den USA und der Schweiz mit jeweils zwei Vertretern. Mit einem Gesamtumsatz von 119 Milliarden US-Dollar erwirtschafteten die Top 10 rund 48 % des Gesamtumsatzes der Top 100.

Swarovski vertritt Österreich auf Platz 24

Unter den globalen Top 100 findet sich auch ein heimischer Luxusgutanbieter. Das österreichische Traditionshaus Swarovski verzeichnet im Finanzjahr 2017 einen Umsatz von rund 3 Milliarden US-Dollar und erreicht damit Platz 24. Im Vorjahr lag Swarovski auf Platz 23.

„Der Tiroler Kristallkonzern blickt auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück. Auch im harten globalen Wettbewerb kann sich Swarovski behaupten“, betont Margareta Holz abschließend.

Über die Studie

Der Deloitte Report „Global Powers of Luxury Goods“ listet die Top 100 Unternehmen der Luxusgüterbranche auf Basis ihres Umsatzes im Finanzjahr 2017. Die Daten stammen zum Großteil aus den jährlichen Geschäftsberichten und anderen Informationsquellen der Unternehmen. Veränderungen im Ranking werden ausschließlich von den jeweiligen Umsatzzahlen bestimmt. Eine starke Währung gegenüber dem US-Dollar kann dazu führen, dass Unternehmen, die in einer anderen funktionalen Währung als dem US-Dollar berichten, besser im Ranking dargestellt sind.

Zum Download:

Studie Global Powers of Luxury Goods 2019: https://deloi.tt/2Iu6Iwg



Foto Margareta Holz Credits Deloitte/feelimage: https://deloi.tt/2IoYBB3



