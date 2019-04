AVISO: Medienaktion der JG Wien: "Darfs ein bissi Frischluft sein?" am Dienstag, 16. April 2019

Wien (OTS/SPW) - Die Junge Generation in der SPÖ Wien veranstaltet am Dienstag, den 16. April 2019, unter dem Motto "Darfs ein bissi Frischluft sein?" eine Medienaktion, bei der sie auf die dramatischen Folgen des Klimawandels bei weiterer Untätigkeit der Politik aufmerksam machen möchte. In Fokus der Aktion steht die Forderung der Jungen Generation nach einer europaweiten sozial ausgewogenen CO2-Abgabe.



VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.



Medienaktion „Darfs ein bissi Frischluft sein?""



Datum: 16.04.2019, 9:00 Uhr



Ort: Wien Mitte, Landstraßer Hauptstraße, 1030 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Paul Reisenauer

Junge Generation in der SPÖ Wien

Landessekretär

http://www.junge-generation.at

+43 664 9171721

+43 1 53427 233