Mit dem Reblaus Express in den Frühling

LR Schleritzko: Bahn ist eng mit Gemeinden entlang der Strecke verbunden

St. Pölten (OTS/NLK) - Gleich zwei Veranstaltungshighlights hält der Reblaus Express für seine Fahrgäste im April bereit. Am 22. April geht es zum Ostereiersuchen ins Anglerparadies Hessendorf. Am darauffolgenden Wochenende – also am 27. und 28. April – führt eine exklusive Weintour zu den Manhartsberger Winzern. „Unser Reblaus Express ist traditionell eng mit den Gemeinden entlang der Strecke verbunden und kombiniert gekonnt das Erlebnis Bahnfahrt mit regionalen Veranstaltungen“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Im Anglerparadies Hessendorf hat der Osterhase am Ostermontag für die kleinen und großen Fahrgäste Osternester versteckt. Eine perfekte Möglichkeit für einen Osterausflug mit der ganzen Familie. „Am 27. und 28. April startet der Reblaus Express dann jeweils um 10.25 Uhr in Retz und fährt nach Weitersfeld zur exklusiven Weintour. Dort werden unsere Gäste vom Weintaxi abgeholt und zu drei Manhartsberger Winzern gebracht“, sagt NÖVOG Geschäftsführerin Barbara Komarek. Im Angebot inkludiert sind auch ein Willkommensachterl, eine Kellerführung und eine zünftige Hauerjause.

Noch bis 28. April ist der goldene Schienenbus an Samstagen, Sonn-und Feiertagen auf der Strecke zwischen Retz und Drosendorf unterwegs. Die Besonderheit der aus den 1950er Jahren stammenden Garnitur: Führerstand und Fahrgastraum sind nicht voneinander getrennt. Die Gäste können dem Lokführer bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Von 1. Mai bis 27. Oktober ist dann wieder die beliebte Nostalgiegarnitur samt Heurigenwaggon an Samstagen, Sonn-und Feiertagen im Einsatz.

Weitere Informationen zum Reblaus Express gibt es im Internet unter www.reblausexpress.at und im NÖVOG Infocenter (täglich von 7:30 bis 18 Uhr) unter 02742/360 990-1000, bzw. Katharina Heider-Fischer, Bakk.,Kommunikation NÖVOG, Telefon +43/2742 360 990-53, Mobil +43/676 566 2453, www.noevog.at, www.facebook.com/noevog.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse