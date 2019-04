AK Wahl 2019 zu Ende: FSG baut absolute Mehrheit aus

AK Wahl 2019 bestätigt alle amtierenden PräsidentInnen in ihrem Amt

Wien (OTS) - Die Arbeiterkammern haben die AK Wahl 2019 beendet. In allen Bundesländern wurden die amtierenden PräsidentInnen in ihrem Amt bestätigt. Sie konnten ihre Mehrheiten verteidigen und zum Teil auch beträchtlich ausbauen. Wie schon bisher stellen die Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen (FSG) in sieben Länderkammern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien) die Mehrheit, in zwei Länderkammern (Tirol und Vorarlberg) konnten die Christlichen Gewerkschafter (ÖAAB-FCG) ihre Mehrheit halten.

Es liegt jetzt eine Gesamtübersicht über die zu verteilenden Mandate in allen Vollversammlungen der AK Länderkammern in den kommenden fünf Jahren vor.

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Sozialdemokratische GewerkschafterInnen (FSG): 60,48 Prozent (2014: plus 3,32 Prozentpunkte), Christliche Gewerkschafter (ÖAAB-FCG): 18,56 Prozent (2014: minus 2,47 Prozentpunkte), Freiheitliche Arbeitnehmer (FA): 10,07 Prozent (2014: plus 0,39 Prozentpunkte), Alternative und Grüne GewerkschafterInnen/Unabhängige GewerkschafterInnen (AUGE/UG): 5,43 Prozent (2014: minus 0,58 Prozentpunkte).

Nicht ganz vier Prozent entfielen auf Listen, die nur in einzelnen Bundesländern antraten. Insgesamt waren das 18 Listen.

In allen Länderkammern wurden insgesamt 840 Mandate vergeben. Davon entfallen 510 auf die FSG (das ist ein Plus von 21 Mandaten), 174 Mandate erreichte der ÖAAB-FCG (minus 11 im Vergleich zu 2014), die Freiheitlichen errangen 82 Mandate (plus 1 Mandat), AUGE/UG erreichte 42 Mandate (minus 5 Mandate). Auf die sonstigen Listen entfallen 32 Mandate (minus 6 Mandate).

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at