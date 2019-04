Aviso Pressegespräch am 15. April zur Revolution im Sudan und den Forderungen an die österreichische Regierung

Wien (OTS) - Im Sudan herrscht eine massive politische und wirtschaftliche Krise. Das Regime wankt unter den monatelangen Massenprotesten und hat nun Langzeitmachthaber Omar al-Baschir geopfert. Millionen von Menschen fordern Demokratie, Menschen- und Freiheitsrechte.



Seit dem Militärputsch im Jahr 1989 herrscht im Sudan eine blutige Diktatur. 2009 wurde vom internationalen Strafgerichtshof gegen Alleinherrscher Umar al-Bashir ein internationaler Haftbefehl wegen Völkermord und Kriegsverbrechen in Darfur erlassen.



Die österreichische Regierung unterstützt die sudanesische Diktatur. Vizekanzler Strache traf den sudanesischen Außenminister in Wien, um über die Eindämmung der sogenannten illegalen Migration für die EU zu verhandeln. Das Regime wird bisher von der Bundesregierung und der Europäischen Union hofiert.



Pressegespräch zur aktuellen Situation im Sudan und den Forderungen an die österreichische Bundesregierung mit:

Ewa Dziedzic, Bundesrätin der Grünen

Mireille Ngosso, stv. Bezirksvorsteherin Innere Stadt, SPÖ

Hans Georg Eberl, Afrique-Europe-Interact

Ishraga Mustafa, sudanesische Schriftstellerin und Politikwissenschaftlerin







Zeit: Montag, 15. April 2019, 14:00 Uhr

Ort: PEN-Club, Bankgasse 8, 1010 Wien





