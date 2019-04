Festnahme nach Streit

Wien (OTS) - Datum: 13.04.2019

Uhrzeit: 11:45 Uhr

Adresse: 14., Linzer Straße

In einer Wohnung kam es zu einem Streit zwischen einem 64-jährigen Mann und seinem 34-jährigen Sohn. Der 34-Jährige soll den Vater mit dem Umbringen bedroht und einige Einrichtungsgegenstände zerstört haben. Nachdem der 64-Jährige aus der Wohnung geflüchtet war, alarmierte er die Polizei. Die Beamten konnten den türkischen Staatsangehörigen in der Wohnung festnehmen. Ein anschließend durchgeführter Alko-Vortest verlief positiv. Der Tatverdächtige machte vorerst keine Angaben zum Tathergang. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

