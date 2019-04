Mehr Mobilität für Wien: CAR:GO kommt nach Österreich

Neue Plattform ergänzt Mobilitätsangebot und bietet günstige Fahrten durch die Stadt.

Wien (OTS/LCG) - Wien ist um eine neue Mobilitätsplattform reicher. Das in Belgrad (Serbien) gegründete Unternehmen expandiert nach Zürich (Schweiz) nun auch in die österreichische Bundeshauptstadt. Über die CAR:GO arbeitet ausschließlich mit lizenzierten Mietwagenunternehmen zusammen und behält sich pro vermittelter Fahrt eine geringe Provision von nur 15 Prozent ein. Das gute Einkommen für die Fahrer und Mietwagenunternehmer resultiert in einer modernen Flotte und zuvorkommendem Service. CAR:GO verspricht durch seine schlanke Struktur im Privatbesitz günstige Fahrten und ein faires Miteinander mit den Partnerunternehmen. In der App werden die zu erwartenden Fahrtpreise bereits bei der Bestellung angezeigt, um den Kunden Kostentransparenz und -sicherheit zu bieten.



Die CAR:GO-App ist für iOS und Android kostenlos verfügbar und kann über https://appcargo.com heruntergeladen werden. Zum Start in Wien gibt es mit dem Code „GOWIEN“ jeweils fünf Euro Ersparnis auf die ersten drei Fahrten.

