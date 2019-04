2-jähriges Mädchen von Straßenbahn erfasst

Wien (OTS) - Datum: 12.04.2019

Uhrzeit: 19:15 Uhr

Adresse: 16., Thaliastraße

Eine 54-jährige Straßenbahnfahrerin fuhr mit einer Garnitur in der Thaliastraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Eine Frau befand sich mit ihrer 2-jährigen Tochter auf dem Gehsteig der Thaliastraße. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Klein-kind zwischen parkenden Autos hervorkommend auf die Gleise gelaufen sein. Es kam zu einem Zusammenstoß und das Mädchen in weiterer Folge zu Sturz. Vor der Kollision leitete die 54-jährige Fahrerin eine Notbremsung ein. Die 2-Jährige wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Das Mädchen wurde stationär aufgenommen. Derzeit besteht keine Lebensgefahr. Die Straßenbahnfahrerin sowie die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt.

