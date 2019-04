VP-Trittner: SPÖ verbreitet Falschmeldung - Volkspartei stimmte gegen Parkplatzvernichtung am Gürtel

Volkspartei stimmte im Gemeinderatsauschuss nicht für, sondern gegen die 611.000 Euro teure Parkplatzvernichtung am Gürtel

Wien (OTS) - Die SPÖ Wien und die SPÖ Ottakring beleidigten und beschimpften in einer gestrigen OTS-Meldung die FPÖ mit Ausdrücken wie "blaue Irrfahrt" und "geistige Sackgasse". Gleichzeitig wurde in diese untergriffige Ausdrucksweise auch eine massive Falschmeldung gemischt. So wird in der Meldung behauptet, dass die Volkspartei mit SPÖ und Grünen für die Genehmigung von 611.00 Euro gestimmt habe. Das ist falsch. Tatsächlich hat die Volkspartei im Gemeinderatsausschuss gegen dieses rotgrüne Ideologie-Projekt gestimmt.

Obmann der neuen Volkspartei Ottakring Stefan Trittner: "Die beleidigende Ausdrucksweise der Frau Haase von der SPÖ zeigt einen aggressiven, unsachlichen und falschen Stil, den die Menschen nicht mehr wollen und bereits 2017 abgewählt haben. Jetzt auch noch Falschmeldungen über das Abstimmungsverhalten im Gemeinderatsausschuss zu verfassen, ist der Gipfel der Unsachlichkeit. Die Pläne von SPÖ und Grünen für die Neugestaltung des Lerchenfeldergürtels zielen lediglich auf das Vernichten weiterer Parkplätze ab, die jedoch dringend gebraucht werden. Am stark befahrenen Gürtel Sitzbänke aufzustellen und dabei von 'konsumfreien Sitzmöglichkeiten' zu sprechen, bringt die Ottakringer nur mehr zum Kopfschütteln. Damit werden sich tagsüber die Drogen- und Alkoholprobleme von der U6 Josefstädterstraße weiter Richtung Thaliastraße ausbreiten. Nachts droht den Anrainern noch mehr Lärm vor ihren Fenstern, da die Sitzmöglichkeiten wohl von angeheiterten, lautstarken Nachtschwärmern genutzt werden."

"Das ist eines der teuersten rot-grünen Projekte im Bezirk, das den Anrainern auch noch das Leben schwerer macht. Angesichts der Baumfällungen und der Vernichtung von mehr als 16.000 m² Grünfläche durch Rot-Grün in der Gallitzinstraße sind die Pläne für 7 neue Bäume am Gürtel ein reiner Hohn. Bei der Bezirksentwicklung brauchen wir endlich Bürgerbeteiligung und der Umgang mit Steuergeld muss mit mehr Vernunft, Sorgfalt und Verantwortung erfolgen", so Trittner.

