Festnahme nach Verdacht des versuchten Einbruchdiebstahls

Wien (OTS) - Datum: 12.04.2019

Uhrzeit: 22:30 Uhr

Adresse: 01., Bereich Franz Josefs Kai

Ein 32-jähriger Zeuge konnte beobachten wie ein Mann versucht hatte in ein Fahrzeug einzubrechen und alarmierte die Polizei. Er gab gegenüber den Beamten an, dass der Tatverdächtige in ein nahegelegenes Wettlokal gegangen sei. Die Polizisten konnten schließlich in dem Lokal einen 45-jährigen Mann anhalten und kontrollieren. Dabei fanden die Beamten der Polizeiinspektion Laurenzerberg diverses Einbruchswerkzeug. Darüber hinaus besteht gegen den Tatverdächtigen ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Der ungarische Staatsangehörige wurde festgenommen. Das Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt.

