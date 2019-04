Die Shanghai International Wedding Dress, Makeup & Fashion Accessories Expo 2019 findet im Juli statt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Shanghai International Wedding Dress, Makeup & Fashion Accessories Expo 2019, eine Tochterausstellung der China Wedding Expo 2019, wird vom 10. bis 12. Juli 2019 im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) stattfinden.

1. Spezielle Bereiche bieten eine professionelle Plattform

Auf der Ausstellung wird es auch diesmal wieder einen speziellen Bereich für High-End-Designermarken geben, deren Fokus auf originellem Design und Modetrends liegt und die Maßanfertigungen für Kunden bieten. Darüber hinaus werden weitere Marken aus 15 Ländern und Regionen im Bereich für ausländische Designermarken ("Overseas Designer Brands") zu finden sein, um auch internationalen Trends eine Bühne zu bieten und jungen chinesischen Verbrauchern eine größere Auswahl zu ermöglichen. Die Veranstaltung wird eine Brücke zwischen der chinesischen Hochzeitskleidbranche und der internationalen Gemeinschaft schlagen, um eine bessere und gesündere Branchenentwicklung zu fördern.

2. Professionelle Aktivitäten setzen neue Ausstellungsmaßstäbe

Shanghai Bridal Fashion Week 2019 (Herbst): Die von Brancheninsidern und der Öffentlichkeit mit Spannung erwartete Veranstaltung umschließt 12 beeindruckende Runway-Shows, bei denen neue Produkte veröffentlicht und die aktuellen Herbsttrends 2019 präsentiert werden.

Bridal Stylist Salon 2019 (Herbst): Der Salon bietet Brautstylisten eine zuverlässige Plattform, um Trends und neue Produkte zu entdecken, und lädt prominente Stylisten ein, um die neuesten Braut-Makeup-Ideen vorzustellen.

Wedding Dress Design Competition 2019: Durch diesen Hochzeitskleid-Designwettbewerb sollen die besten Designtalente entdeckt und die nachhaltige Entwicklung sowie Innovation der Branche gefördert werden. Der Wettbewerb entwickelt sich zunehmend zu einem richtungsweisenden Branchenevent, das zweimal jährlich stattfinden wird.

Veranstaltungsort: National Exhibition and Convention Center (Shanghai)

Adresse: No. 333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai (Nordeingang) No. 1888 Zhuguang Rd, Qingpu District, Shanghai (Westeingang)

Webseite: www.chinaweddingexpo.com.cn

Rückfragen & Kontakt:

Shanghai International Exhibition Co., Ltd.

Tel.: (86-21) 62792828

chinaweddingexpo @ siec-ccpit.com