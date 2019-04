„Pressestunde“ mit Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien

Am 14. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zuletzt hat Kardinal Christoph Schönborn mit ungewohnt scharfer Kritik an den Plänen der Bundesregierung für eine sogenannte Sicherungshaft aufhorchen lassen. Menschen vorsorglich einsperren, aus bloßem Misstrauen, meinte der Wiener Erzbischof sinngemäß, das gebe es in Diktaturen. Warum findet Schönborn so klare Worte? Wie beurteilt er die Sozial- und Flüchtlingspolitik der Regierung? Ist das Verhältnis von Staat und Kirche gestört? Welche Konsequenzen zieht der Kardinal aus den bekannt gewordenen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche? Und was ist sein persönlicher Feiertag, nachdem die Evangelische Kirche den Karfreitag als gesetzlichen Feiertag verloren hat? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 14. April 2019, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Gerold Riedmann

„Vorarlberger Nachrichten“

und

Gaby Konrad

ORF

