ORF III am Wochenende: Auftakt zum Oster-Schwerpunkt u. a. mit Neuproduktion „Ein Tag im Leben von Christian Thielemann“

Außerdem: Drei Vatikan-Dokus in der „zeit.geschichte“ und Vatikan-Konzert in „Erlebnis Bühne“, 21-mal „Pippi Langstrumpf“

Wien (OTS) - Am Wochenende startet ORF III Kultur und Information sein umfangreiches Osterprogramm, das sich bis zum Ostermontag, am 22. April 2019, vorwiegend mit den Themen Kirche, Glaube, Tradition und Brauchtum befasst. So beleuchtet die „zeit.geschichte“ am Samstag, dem 13. April 2019, mit u. a. drei Dokumentationen die Historie des Vatikans. „Erlebnis Bühne“ trifft am Sonntag, dem 14. April, in einer neuen Ausgabe der Reportagereihe „Ein Tag im Leben von …“ den Dirigenten und Künstlerischen Leiter der Osterfestspiele Salzburg Christian Thielemann.

Samstag: „GartenKULT: Der essbare Garten“ (17.05 Uhr), viermal „zeit.geschichte“ mit Dokuzweiteiler „Geheimauftrag Pontifex – Der Vatikan im Kalten Krieg“ (ab 20.15 Uhr) und „Die wahre Macht des Vatikans“ (22.05 Uhr), „Netanjahus Krieg – Israel, Amerika und der Nahostkonflikt“ (23.00 Uhr)

In der neuen „GartenKULT“-Folge „Der essbare Garten“ (17.05 Uhr) zeigen Gartenprofi Josef Starkl und Moderatorin Katharina Gritzner kreative Do-it-yourself-Ideen, mit denen der perfekte Gemüsegarten in jedem Fall gelingt.

Den Hauptabend eröffnet die „zeit.geschichte“ mit Teil eins des Dokuzweiteilers „Geheimauftrag Pontifex – Der Vatikan im Kalten Krieg“ (20.15 Uhr). US-Präsident Ronald Reagan war davon überzeugt, dass der Vatikan neben den USA und der Sowjetunion eine dritte Supermacht sei. Der erste Film der Dokumentation von Jan Peter und Yury Winterberg rekapituliert die Rolle des Vatikans in der Weltpolitik des späten 20. Jahrhunderts. Teil zwei (21.10 Uhr) beleuchtet die Rätsel um das Attentat auf Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 1981 und befasst sich mit der Schlüsselrolle des Kirchenstaats im Kalten Krieg.

In der nachfolgenden Dokumentation „Die wahre Macht des Vatikans“ (22.05 Uhr) widmet sich Jean-Michel Meurice u. a. der Rolle Roms während des Ersten Weltkriegs.

Zum Abschluss des Abends wagt die Doku „Netanjahus Krieg – Israel, Amerika und der Nahostkonflikt“ (23.00 Uhr) einen Blick auf die konfliktreiche Politik des Heiligen Landes.

Palmsonntag: „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.40 Uhr), 21 Folgen „Pippi Langstrumpf“ (ab 10.25 Uhr), „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ mit „Ein Tag im Leben von Christian Thielemann“ (20.15 Uhr) und „Konzert im Vatikan“ (21.25 Uhr), danach: „ORF III Spezial:

Papst Benedikt XVI – Mein Vatikan“ (22.25 Uhr)

Am Palmsonntag startet ORF III mit einer Ausgabe der Religionsreihe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.40 Uhr). Kultprogramm zum Wiedersehen für die ganze Familie gibt es ab 10.25 Uhr mit allen 21 Folgen von „Pippi Langstrumpf“, deren Darstellerin Inger Nilsson heuer ihren 60. Geburtstag feiert. Danach präsentiert ORF III zwei „Erlebnis Bühne“-Highlights, beginnend mit der ORF-III-Neuproduktion „Ein Tag im Leben von Christian Thielemann“ (20.15 Uhr). Barbara Rett begleitet den Künstlerischen Leiter sowie Dirigenten der Osterfestspiele Salzburg einen ganzen Tag lang. Der Maestro gewährt spannende Einblicke in seinen Probenalltag und hinter die Kulissen jenes Festivals, das sein Lehrmeister Herbert von Karajan 1967 ins Leben rief. Von Salzburg geht es zu einem „Konzert im Vatikan“ (21.25 Uhr). Dort machte man Papst Benedikt XVI. 2005 ein besonderes Geschenk: ein Konzert zu seinen Ehren, für das aus seiner Heimat Bayern die Münchner Philharmoniker anreisten. Danach folgt die Doku „Papst Benedikt XVI. – Mein Vatikan“ (22.25 Uhr), in der Joseph Ratzinger kurz vor seiner Wahl zum Papst einen exklusiven Einblick in das Leben hinter die Mauern des Kirchenstaates bot.

