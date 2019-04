Gold für immo: Werbespot der Immowelt gewinnt Deutschen Digital Award 2019

Gold für "Hör auf deine innere Stimmo!": Am Donnerstagabend wurde der Immowelt-Spot im Berliner Motorwerk mit dem Deutschen Digital Award ausgezeichnet. "Hör auf deine innere Stimmo!" überzeugte die Fachjury und setzte sich in der Kategorie Branded Content - Video-short-form gegen weitere neun nominierte Spots durch. Die hochkarätige Jury war besetzt mit kreativen Köpfen aus Werbung, Fachpresse und Unternehmen wie Google und Facebook. Der Deutsche Digital Award steht seit mehr als fünf Jahren für Kreativität und Innovation in der Digitalwirtschaft.

Durchdachter Songtext und aufwendiges Art Department

Die Experten hoben besonders den durchdachten Songtext und die aufwendige Ausstattung und Abstimmung der Kulissen, Requisiten und Kostüme hervor, für die Immowelt die Kreativagentur noga aus Berlin beauftragt hatte. "Mit geilem Songwriting, charmantem Casting und liebenswürdigem Art Department haben die Kollegen von noga ein Musikvideo geschaffen, für das man den Kunden Immowelt beglückwünschen kann", überbrachte Laudator Robert Andersen, Managing Director und Executive

Creative Director bei Jung von Matt, die Begründung der Jury.

24 Millionen Aufrufe auf YouTube

Der Spot ging - wie schon sein Vorgänger "Wohne, wie auch immo du willst!" - von Anfang an viral. Auf YouTube wurde "Hör auf deine innere Stimmo!" bereits 24 Millionen Mal aufgerufen und hunderte Male kommentiert. "Die Fülle der positiven Reaktionen auf den Spot hat uns umgehauen", erklärt Sandra Zipp, Head of Brand Experience der Immowelt. "Kunden, die sich mit Immowelt beschäftigen, erwarten qualitativ hochwertige Performance - ich denke, das ist uns

gelungen."

Der Spot nimmt den Zuschauer mit auf eine irrwitzige, bildgewaltige Reise durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Denn der Wunsch nach einer größeren Wohnung ist kein Phänomen der Neuzeit. Auch in der Vergangenheit mussten sich unsere Vorfahren mit zu kleinen Behausungen herumschlagen. Die Misere damals: Nicht immo gab es Immowelt!

Der Deutsche Digital Award wird vom Bundesverband Digitale Wirtschaft verliehen und würdigt kreative Spitzenleistungen der Branche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Moderiert wurde der Award von Entertainer Friedrich Liechtenstein.

