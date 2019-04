„Sport am Sonntag“ mit Erfolgstrainer Rose und der stärksten Frau Österreichs

Am 14. April ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 14. April um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Marco Rose: Der Erfolgstrainer im Interview

Der Salzburg-Coach auf dem Weg zu seinen nächsten Titeln.

Sarah Fischer: Die stärkste Frau Österreichs im Porträt

Die beste heimische Gewichtheberin bei der EM in Georgien und im Gespräch über ihren Olympiatraum.

Golf in Augusta: Zwischen Tradition und Umbruch

Das US-Masters im Wandel der Zeit.

Formel 1 in China: Das Jubiläumsrennen

Hamilton & Co. beim 1.000. Grand Prix der F1-Geschichte.

Formel E: Die Formel der Zukunft

Der Europa-Auftakt der leisen Boliden in Rom.

Turnen: Im Zeichen der Ringe

Vinzenz Höck, Österreichs bester Turner an den Ringen, bei der EM in Polen.

