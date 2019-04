„Hohes Haus“ über die Zukunft des Arbeitsmarktes und jene Europas

Am 14. April um 12.00 Uhr in ORF 2

Am Sonntag, dem 14. April 2019, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Zukunftskonferenz Europa

50 Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten aus der Europäischen Union sowie aus Nachbarstaaten sind Anfang der Woche der Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Ingo Appé in das Wiener Konzerthaus gefolgt. Die EU-Nachbarschaftspolitik und die Herausforderungen im Lichte der bevorstehenden Europawahlen standen im Zentrum der Beratungen. Claus Bruckmann war für „Hohes Haus“ dabei.

Wolfgang Schäuble, der Präsident des Deutschen Bundestags und ehemals mächtigster Finanzminister Europas, war der wohl gewichtigste Teilnehmer an der EU-Konferenz in Wien. Claus Bruckmann hat mit ihm ein langes Interview geführt.

Die Zukunft des Arbeitsmarktes

Das Arbeitsmarktservice AMS wird schon bald mit Hilfe eines mathematischen Algorithmus bewerten, welche Fördermaßnahmen für den jeweiligen Arbeitslosen geeignet sind. Schon jetzt wird den AMS-Beraterinnen und -Beratern am Computer angezeigt, ob jemand am Arbeitsmarkt hohe Chancen, mittlere Chancen oder niedrige Chancen hat. Die Kritik an dieser Einteilung von Menschen in drei Gruppen ist groß, vor allem aber daran, nach welchen Kriterien diese Einteilung erfolgt. Von Diskriminierung bestimmter Gruppen ist die Rede. Susanne Däubel war in Graz und hat mit Menschen gesprochen, die der Gruppe N, also der Gruppe mit niedrigen Chancen, zugeteilt wurden.

Der Freitag der Zukunft

Immer freitags gehen seit einigen Wochen Schüler und Schülerinnen – statt in die Schule – auf die Straße. Sie demonstrieren im Rahmen der „Friday for Future“-Bewegung“ für eine intakte Umwelt. Unterstützung erhalten sie vom Bundespräsidenten, von Parteien und diversen Organisationen. Woher kommt die plötzliche Begeisterung für das Klima? Und wie viel tut Österreich wirklich für den Klimaschutz? Maximilian Biegler berichtet.

