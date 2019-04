„Natur im Garten“ startet am 14. April in ORF 2 in den Frühling

Zehn neue Ausgaben von Karl Plobergers Gartenmagazin

Wien (OTS) - Tipps und Tricks für den Grünen Daumen: Karl Ploberger präsentiert ab Sonntag, dem 14. April 2019, jeweils um 16.00 Uhr in ORF 2 in neuen Folgen von „Natur im Garten“ wieder einen bunten Mix aus Service und Wissenswertem über naturnahes Gärtnern. In zehn Ausgaben besucht der Biogärtner der Nation Gärten in ganz Österreich, unterhält sich mit den Besitzerinnen und Besitzern und macht dem Publikum Lust aufs eigene „Garteln“ und Gestalten. In der ersten Sendung steht das Jubiläum „40 Jahre Museumsdorf Niedersulz“ im Mittelpunkt.

Neu bei „Natur im Garten“: besondere Tipps und Tricks für den Obst-und Gemüseanbau sowie die Gestaltung auf Dachterrassen und Balkonen. Von der „Natur im Garten“-Erlebniswelt auf der „Garten Tulln“ gibt der Biogärtner in der Rubrik „Gartenpraxis“ Tipps zu Pflanzenkunde, Pflege, Gartenplanung und Lifestyle sowie Veranstaltungstipps. Zudem bereitet „Natur im Garten“-Koch Benjamin Schwaighofer regelmäßig kulinarische Köstlichkeiten aus Obst, Gemüse und Kräutern zu und präsentiert Nützliches, Bekanntes und Vergessenes rund ums Beet. Saisonal: Kreatives aus dem Garten mit Deko-Expertin Sophie Palme.

„Natur im Garten“ am 14. April um 16.00 Uhr in ORF 2

40 Jahre Museumsdorf Niedersulz – Biogärtner Karl Ploberger gratuliert in der ersten „Natur im Garten“-Sendung der Saison persönlich zu diesem Jubiläum. Das Museumsdorf lässt die Besucherinnen und Besucher in ein typisches Weinviertler Zeilendorf entlang eines Baches eintauchen. In den Schaugärten gibt es eine farbenfrohe, üppig bunte Blütenpracht zu bestaunen – das macht den besonderen Charme des Weinviertler Bauerngartens aus. In der Gartenpraxis heißt es „ran ans Beet“ – denn der Boden soll für eine reiche Ernte vorbereitet werden. Karl Ploberger hat einen Spezialtipp und weiß außerdem, was sonst noch Mitte April auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten zu tun ist. „Natur im Garten“-Koch Benjamin Schwaighofer zaubert aus wilden Kräutern wie Bärlauch, Giersch und Kerbel ein herzhaftes Frühlings-Wildkräuter-Pesto.

