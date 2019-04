Terminaviso: Menschenbilder 2019

Open-Air-Ausstellung der Wiener Berufsfotografinnen und -fotografen präsentiert von Mai bis September 38 großformatige Portraitfotos an öffentlichen Orten in Wien.

Wien (OTS) - Außergewöhnliche Portraitfotos in beeindruckender Größe (1,40 mal 1,40 Meter), open air an leicht zugänglichen Orten zu sehen, mit bisweilen überraschenden Perspektiven – mit diesem Konzept haben sich die MENSCHENBILDER zu einem international gern gesehenen Ausstellungsformat entwickelt. 2017 zeigte die Wiener Landesinnung der Berufsfotografinnen und -fotografen erstmals auch in Wien MENSCHENBILDER. Aufgrund der starken Resonanz gibt es 2019 ein Dacapo.

Eine gute Kamera reicht nicht

„Einen Menschen nicht nur einfach abzubilden, sondern in seinem ganzen Wesen festzuhalten“, benennt Innungsmeister Ulrich Schnarr die besondere Herausforderung in der Portraitfotografie, „setzt nicht nur hervorragendes technisches Können voraus, sondern auch Sensibilität und außergewöhnliches Einfühlungsvermögen.“

Die Wiener Berufsfotografinnen und -fotografen sind darin Meisterinnen und Meister, wie die von einer Fachjury ausgewählten 26 präsentierten Fotoarbeiten zeigen. Die Gewinnerinnen von zwei Wildcards für die Wiener Fotografie-Lehrlinge und die „Graphische“ belegen das kreative Potenzial der jungen Wiener Szene.

Special: Die Alten Meister von Wien

Als besonderes Special gibt es dazu auch 10 ausgewählte Portraits von Meisterinnen und Meistern aus dem Wiener Gewerbe und Handwerk zu sehen, die im Rahmen der Serie „Die Alten Meister von Wien“ von Christian Skalnik entstanden.

Die Ausstellung startet am 6. Mai beim neuen Haus der Wiener Wirtschaft am Praterstern, zieht im Juni weiter auf den Campus der Wirtschaftsuniversität und ist im September auch in Schönbrunn zu sehen.

Das Ausstellungsformat MENSCHENBILDER, 2012 von Christian Jungwirth in Graz ins Leben gerufen, hat sich in Österreich und Deutschland zu einem fixen Bestandteil der Kunst im öffentlichen Raum entwickelt. Die Präsentation großformatiger Fotos auf (witterungsbeständigen) Displays im Freien ermöglicht es, sich zeitgenössischer Fotografie ganz ohne Schwellen- und Berührungsängste zu nähern.

MENSCHENBILDER 2019

Termine

6. bis 30. Mai

Haus der Wiener Wirtschaft, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien



3. bis 27. Juni

Campus der Wirtschaftsuniversität Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien



3. bis 26. September

Schlosspark Schönbrunn, Eingang Hietzinger Tor, Weg zum Palmenhaus/Tierpark, 1130 Wien

TeilnehmerInnen

Wiener Berufsfotografinnen und -fotografen: Michael Appelt, Katrin Bruder, Heribert Corn, Petro Domenigg, Helmut Graf, Joachim Haslinger, Stephan Huger, Ernst Kainerstorfer, Lisa Kainzbauer, Norbert Kniat, Milena Krammer, Herbert Kratky, Maximilian Lottmann, Petra Maringer, Renate Medwed, Sophie Menegaldo, Helmut Mitter, Rita Newman, Mario Pernkopf, Reiner Riedler, Markus Schieder, Sophie Salfinger, Gerhard Sokol, Petra Spiola, Julia Wesely, Iris Winkler,

Wildcard Fotografie-Lehrlinge: Mona Torsan

Wildcard Die Graphische: Flora Mayrhofer

„Die Alten Meister von Wien“: Christian Skalnik

Ein Katalog zur Ausstellung erscheint Anfang Mai.

