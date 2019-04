LH Wallner: "Vorarlberg braucht ein wirtschaftlich leistungsfähiges Europa"

Hochrangige internationale Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft unterhielten sich bei Europa Forum Lech über wichtige europäische Zukunftsfragen

Lech (OTS) - Wenige Wochen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament fand in Lech das 8. Europaforum statt. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Europas Werte und die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren. "Die EU hat Europa Friede, Wohlstand und eine starke wirtschaftliche Position gebracht. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn das heute gern vergessen wird. Europa muss sich aber weiterentwickeln und auf die bevorstehenden Herausforderungen bürgernahe Antworten entwickeln." Das betonte Landeshauptmann Markus Wallner am Freitag (12. April) anlässlich des Abschlusses des Europa Forum Lech.

Die zum bereits achten Mal unter der Patronanz von EU-Kommissar Günther H. Oettinger stattfindende Veranstaltung führte wiederum zahlreiche hochrangige europäische Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Politik in die Arlberggemeinde. Das Europaforum wurde intensiv genutzt, um mehrere, auch für Vorarlberg bedeutende politische und wirtschaftliche Fragestellungen zu thematisieren. Einen Schwerpunkt in den Impulsvorträgen und Diskussionen bildete die europäische Wirtschaft.

Wallner: "Politische und wirtschaftliche Stabilität bedingen einander"

Zehn Jahre nach der Finanzkrise steht Europa wirtschaftlich wieder auf starken Beinen. Das Wirtschaftswachstum liegt europaweit im Schnitt bei zwei Prozent, die Arbeitslosigkeit ist auf das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2000 gefallen. Vorarlberg hat als eine der erfolgreichsten Regionen Europas diese Daten sogar noch übertroffen. "Als stark exportorientierter Standort ist die wirtschaftliche Stabilität Europas für Vorarlberg von großer Bedeutung. Der europäische Binnenmarkt ist mit Abstand unser wichtigster Absatzmarkt", erinnerte Wallner. "Vorarlberg hat von der EU-Mitgliedschaft sehr stark profitiert. Das Exportvolumen hat sich innerhalb von zwei Jahrzehnten mehr als vervierfacht. 2017 wurde erstmals die 10-Milliarden-Marke überschritten."

Deutlich handlungsfähiger müsse die EU aber in anderen Bereichen werden: bei der inneren Sicherheit, in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik – Stichwort: Schutz der Außengrenzen –, in der Forschung und Innovation sowie auch bei der wichtigen Zukunftsfrage Digitalisierung. "Wir müssen den Menschen die Vorteile der EU näher bringen und das Feld nicht den Populisten und Europaskeptikern überlassen. Denn politische und wirtschaftliche Stabilität bedingen einander", erklärte Wallner.

Lech als Plattform für hochkarätigen Austausch zu Europa Bürgermeister Ludwig Muxel zeigte sich erfreut darüber, dass Lech einmal mehr als Plattform für einen hochkarätigen Austausch von zahlreichen Politikern und CEOs fungiert hat. "Lech bietet ausgezeichnete Rahmenbedingungen für einen fruchtbaren Austausch. Umso mehr freut es mich, dass Lech auch im kommenden Jahr vom 16. bis 17. April wieder hochrangige Gäste zum Europaforum begrüßen wird", so der Lecher Bürgermeister.

