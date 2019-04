EU-Experte Daniel Gros im Ö1-„Journal zu Gast“ am 13.4.

Wien (OTS) - Verhandlungen, Aufschübe und (k)ein Ende in Sicht? Der Brexit bleibt Gesprächsthema. Über die aktuellen Entwicklungen zum Brexit spricht ORF-Brüssel-Korrespondent Tim Cupal mit Daniel Gros, EU-Experte des Centers for European Policy Studies, am Samstag, den 13. April „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.

