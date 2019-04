Meidling: Kunst-Schau „Eng verbunden“ endet am 14.4.

Wien (OTS/RK) - Mitte Februar wurde im Meidlinger Bezirksmuseum (12., Längenfeldgasse 13-15) die Ausstellung „Eng verbunden“ mit Ölbildern des Malers Vjekoslav Boric eröffnet. Nun steht das Ende der beeindruckenden Schau bevor: Nur mehr am Sonntag, 14. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr, sind die Werke des 1957 in Kroatien geborenen Kreativen zu betrachten. Der Künstler lebt und arbeitet seit 1991 in der Wienerstadt. In den Gemälden hat Vjekoslav Boric sowohl Menschen als auch Plätze festgehalten, zu denen er eine starke Beziehung hat. Das malerische Tun ist für den empfindsamen Kunstschaffenden ein probates Mittel, um „den Alltag positiver zu gestalten“. Der Eintritt in das Museum ist kostenlos. Gegen Spenden der Besucherinnen und Besucher hat das ehrenamtliche Historiker-Team (Leiterin: Vladimira Bousska) keinen Einwand. Nähere Informationen: Telefon 817 65 98, E-Mail bm1120@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Maler Vjekoslav Boric („kunst-projekte“): www.galeriestudio38.at/boric

Bezirksmuseum Meidling: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 12. Bezirk: www.wien.gv.at(bezirke/meidling/

