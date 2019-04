SPÖ-Termine von 15. April bis 21. April 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 15. April 2019:

13.30 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder und die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Justizministerin Katarina Barley nehmen in einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema „Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa“ Stellung (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal, 2. Stock, Löwelstraße 18, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet ein Gespräch mit SPD-EU-Spitzenkandidatin Katarina Barley und SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder zum Thema „Mit Herz und Hirn statt Hass und Hetze #europaistdieantwort“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter http://tinyurl.com/y6pmg9cn (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 16. April 2019:

10.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und Meinungsforscherin Christina Matzka präsentieren in einer gemeinsamen Pressekonferenz eine repräsentative Umfrage unter Frauen in Österreich zum Thema „Frauenarmut: Betroffenheit - Ursachen -Auswirkungen - Maßnahmen“ (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal, 2. Stock, Löwelstraße 18, 1010 Wien).

10.10 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (15. bis 18. April 2019) findet ein gemeinsames Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner, Eugen Freund, Josef Weidenholzer, Karin Kadenbach und Karoline Graswander-Hainz statt (Raum N3.5, Europäisches Parlament, Straßburg).

DONNERSTAG, 18. April 2019:

8.30 Uhr Anlässlich der österreichweiten SPÖ-Aktionswoche unter dem Motto „KarFREItag für alle“ (12. bis 20. April) findet ein Aktionstag mit SPÖ-Parteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner statt, um Druck für einen arbeitsfreien Karfreitag zu machen (Schottentor Jonas-Reindl, Universitätsring, 1010 Wien).

SONNTAG, 21. April 2019:

SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr nimmt als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates an der Wahlbeobachtung der Präsidentschaftswahlen in Nordmazedonien am 21. April teil.

