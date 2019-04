4GAMECHANGERS Festival 2019: Keynotes & Panels von 600 Speaker, fulminante Live-Acts und Award Show begeistern 15.000 BesucherInnen

Wien (OTS) - ProSiebenSat.1 Media SE CEO und Co-Host Max Conze: „In diesen Tagen hier ist klar rausgekommen: Gemeinsam können wir mehr erreichen und gestalten. Um es in den Worten unseres Urban Air Mobility Projekts zu sagen: Yes we fly. Let us all fly together and be gamechangers."



Das internationale Digital-Festival "4GAMECHANGERS 2019" beendet in seiner vierten Ausgabe unter dem Motto „EUROPE meets ASIA“ drei Tage voller Zukunfts-Topics, Inspiration, Networking, Entertainment & vielem mehr. Im Herzen von Europa, der Marx Halle Wien, kamen Gamechangers allen Alters, jeder Herkunft und zahlreicher Branchen zusammen und bildeten die Drehscheibe zwischen DACH-Region, USA & Asien.

Die ProSiebenSat.1 PULS 4 Geschäftsführung Markus Breitenecker (CEO, Co-Founder 4GAMECHANGERS Festival), Michael Stix (CCO) und Bernhard Albrecht (CFO) sowie Co-Host und ProSiebenSat.1 SE CEO Max Conze ludt gemeinsam mit Co-Founderin Nina Kaiser zum vierten 4GAMECHANGERS Festival, und zahlreiche Top-CEOs und -Entrepreneurs, Politik-Größen, Stars, Acts, Top-Speaker und hidden Champions waren mit dabei, u.a.: Stewart Copeland, Alexander Van der Bellen, Gerhard Schröder, Parov Stelar, Sarah Chen, Mando Diao, Sebastian Kurz, Jung Chang, „Patch Adams“, Meredith Broussard, Jim Rogers, Gernot Blümel, Andreas Treichl, Aron Anderson, Thomas Arnoldner, Peter Bosek, Rainer Seele, Colin Michael Foale, Sepp Hochreiter, Hongqi Guo, EAV feat. Lemo, Silbermond, Marcus Grausam, Sahar Hashemi, Manfred Leitner, Tomas Pergler, Ferdinand Habsburg, Harald Neumann, Georg Pölzl, Robert Machtlinger, Ralf Möller, Martin Wild, Raf Camora, Camo & Krooked und viele mehr.



4STARTUPS Day am 9. April: Sarah Chen (The Billion Dollar Fund for Women) begeisterte mit einer bewegenden Rede zum Thema Gender-Equality: "If we live in the world today for our sons and daughters, is this the world we want or can we do better?" und eröffnete damit das 4GAMECHANGERS Festival. Als eines der Highlights entpuppte sich auch die Rede von Finanzminister Hartwig Löger, der starke Worte auf der Global Stage fand: "Ich bin zum eigenen Gamechanger meines Lebens geworden."Horst Bente und Nathalie Sonne, IeAD Sports sprachen über den berühmten Adi Dassler "My grandfather was creative and passionate about sports. He (my grandfather) needed to be an athlete himself and he needed to be close to athletes." Für einen fulminanter Abschluss an Tag 1 sorgte das Finale der #glaubandich Challenge, die Überreichung des Staatspreis Digitalisierung durch Bundesministerin Margarete Schramböck und starke Music Acts von The MakeMakes, Silbermond und Mando Diao sowie Simon Lewis und Avec.



4FUTURE Day am 10. April: Der 4FUTURE Day beeindruckte mit Zukunftsthemen, wie „Education 4.0“, „Future Jobs“, „Generation Z“ und vielem mehr. Mit den Worten "Live happy", "I decided to never have another bad day... I decided to hold six qualities in my behavior at all times: happy, funny, lovin', corporative, creative and faithful. So I haven't had a bad day in 55 years", begeisterte Patch Adams (Gesundheit! Institute) bei seiner Opening Speech. Lisa Schilling fand klare Worte bei dem Panel „Climate Crisis“: „Es ist fünf vor zwölf, wir müssen aufwachen." Dass es keine Grenzen gibt, stellten Aron Anderson (Adventurer, entrepreneuer and philanthropist), Gregor Demblin (Founder tech2people) sowie Eddie the Eagle unter Beweis. Für ein musikalisches Highlight sorgte Senkrechtstarterin Mathea, die ihren Hit „2x“ performte. Anschließend fieberte das Publikum beim A1 eSports Smash Cup mit den Gamern mit, bis Grossstadtgeflüster eine schweißgeladene Show auf der Global Stage lieferten. Außerdem: Nina-Sofie Berghammer.



4GAMECHANGERS Day am 11. April: Mit dem 4GAMECHANGERS Day erreichte das vierte 4GAMECHANGERS Festival seinen fulminanten Höhepunkt. Gestartet hat der Finaltag mit einem Medienschwerpunkt, wo die Ergebnisse des ersten European Media Alliance Summit von Festival Co-Host und ProSiebenSat.1 Media SE CEO Max Conze diskutiert und präsentiert wurde. Im Rahmen des internationalen digitalen 4GAMECHANGERS Festivals wurde ein nächster Meilenstein im Engagement für eine enge Zusammenarbeit in strategischen Kernbereichen gesetzt. Am 4GAMECHANGERS-Tag beehrten einige hochkarätige EMA-VertreterInnen die Global Stage des 4GAMECHANGERS Festivals. Weiter ging es mit spannenden Zukunftsthemen, wie E-Commerce, Smart Cities, China und Artificial Intelligence - mit der übergeordneten Frage "Mensch oder Maschine", mit u.a. AI-Pionier Sepp Hochreiter, Leo Muigg und Meredith Broussard, NYU journalism professor, AI researcher, Author: "We assume that computers are better than humans in everthing and that is not true."

Gerhard Schröder am 4GAMECHANGERS-Tag: "Man sollte nicht aufhören an den richtigen Zielen zu arbeiten, egal wie alt man ist." Gegipfelt hat das Finale in einer würdigen Live-Show, in der die diesjährigen gamechanging Persönlichkeiten geehrt wurden, mit dem 4STARTUP-Award wurde Instahelp - übergeben durch Bundeskanzler Sebastian Kurz, Laudator war ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO Markus Breitenecker, ausgezeichnet. Der 4MUSIC-Award ging an RAF Camora - übergeben durch Festival-Co-Founderin Nina Kaiser; RAF Camora: "Dankeschön, dass ich das Game changen durfte!" Den 4FUTURE-Award übergab ProSiebenSat.1 PULS 4 CCO Michael Stix an Patch Adams. Den 4GAMECHANGERS of the Year-Award wollte die Bewegung "FridaysForFuture" nicht entgegen nehmen, "so lange bis Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel gesetzt sind". Die Botschaft dieser Bewegung bleibt auszeichnungswürdig, Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat stellvertretend dafür den Award entgegen genommen. Abschließend heizten einige Top-Live-Acts Österreichs, wie Parov Stelar, EAV feat. Lemo, Camo & Krooked feat. Carl Avory und Norbert Schneider sowie die Horny Funk Brothers der gamechanging Party-Community bis in die Morgenstunden ein.

