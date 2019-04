NEOS Wien/Neubau zur Zieglergasse: Klimameile ja, aber bitte künftig mit besserer Planung!

Wien (OTS) - NEOS Neubau begrüßt die Umgestaltung der Zieglergasse zur Klimameile, kritisiert jedoch die Herangehensweise bei der Planung: „Eine Umgestaltung des öffentlichen Raums mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und die Hitze im Sommer erträglicher zu machen, sehen wir äußerst positiv. Nur das Vorgehen der Grünen war dabei mehr als chaotisch: Erst am Ende der Planung machte man sich Gedanken über die Gesamtkosten, die mit 2,5 Millionen Euro aus unserer Sicht sehr hoch ausgefallen sind! Außerdem wurden die Bürger_innen beim Projekt nur ‚pseudomäßig‘ eingebunden. Wir hätten uns gewünscht, dass die Bewohner_innen tatsächlich die Möglichkeit bekommen, ihre Ideen und Wünsche für die Zieglergasse einzubringen, anstatt mit fertigen Plänen konfrontiert zu werden!“, ärgert sich NEOS Neubau Klubobmann Stefan Magometschnigg.

NEOS Wien Klimasprecher Stefan Gara fordert künftig eine standardisierte Vorgehensweise bei solchen Projekten der Stadt Wien:

„Baumpflanzungen und Kühlmaßnahmen sind in Zeiten des Klimawandels äußert wichtig, insbesondere in dicht bebauten Gebieten wie Neubau. Was in Wien aber noch fehlt, ist die integrierte Betrachtung der Maßnahmen bereits während der Planung. Beispielsweise muss unbedingt im Vorfeld getestet werden, welche Grünflächen, Pflanzen, Wasserflächen, Materialen und Gebäudebeschattungen für den konkreten Ort am geeignetsten sind und sich gut ergänzen! Wir forderten daher bereits im letzten Gemeinderat im Vorfeld solcher Projekte mikroklimatische Simulationen - nur so kann unsere Stadt auch sinnvoll klimasensibel weiterentwickelt werden!“

