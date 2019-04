Auszeichnungen für ORF-(Ko-)Produktionen bei Romy-Akademiepreisverleihung

Verleihung der Romy-Publikumspreise am 13. April live in ORF 2

Wien (OTS) - Gestern, am Donnerstag, dem 11. April 2019, wurden die Romy-Akademiepreise verliehen. Wie jedes Jahr werden die Akademiepreise zwei Tage vor der Verleihung der Romy-Publikumspreise – zu sehen am Samstag, dem 13. April 2019, live ab 21.10 Uhr in ORF 2 – vergeben. Geehrt werden damit die Stars hinter den Kulissen, jene Film- und Fernsehmacher/innen, die nicht im Rampenlicht stehen, aber am Erfolg der Produktionen maßgeblich beteiligt sind. ORF 2 zeigt am Freitag, dem 12. April, um 21.20 Uhr in einem 45-minütigen „Seitenblicke Spezial“ die Highlights der Verleihung und einen Rückblick auf das Beste aus 30 Jahren Romy-Gala. Durch die Sendung führt Romy-Preisträgerin, Intendantin und Schauspielerin Kristina Sprenger.

Folgende sechs Kino- und TV-Produktionen, die vom ORF (ko-)prodziert bzw. kofinanziert wurden, können sich heuer über einen Romy-Akademiepreis freuen: Der ORF-Spielfilm „Das Wunder von Wörgl“ wird als „Bester TV-Film“ ausgezeichnet. Barbara Eder erhält für den „Tatort – Her mit der Marie“ eine Romy in der Kategorie „Beste Regie TV-Fiction“. Für David Schalkos internationalen TV-Event „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ kann sich Martin Gschlacht für die „Beste Bildgestaltung TV-Fiction“ über eine Auszeichnung freuen. Weiters kommen folgende Kinoproduktionen, an denen der ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens beteiligt ist, zu Romy-Ehren: In der Kategorie „Bester Kinofilm“ geht die Romy an „Love Machine“. Thomas Hroch und Gerald Podgornig erhielten den Preis in der Kategorie „Beste(r) ProduzentIn Kinofilm“ für „Womit haben wir das verdient?“. Und in der Kategorie „Bester Nachwuchs – weiblich“ darf sich Sophie Stockinger für ihre Rolle in „L’Animale“ über einen Preis freuen.

Der Preis für den „Besten Kinofilm“ wird im Rahmen der „Romy-Gala“ am 13. April verliehen. Außerdem werden bei dem feierlichen Event die Sonderpreise „Beste Programmidee“, „Preis der Jury“, „TV-Moment des Jahres“ sowie die Platin-Romy für das Lebenswerk an Jan Mojto und Erika Pluhar überreicht.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Wertschätzung von Kolleginnen und Kollegen hat einen besonderen Stellenwert – und auch dadurch heben sich bei der Romy-Akademiepreis-Verleihung die Ausgezeichneten und ihre Produktionen vom Einerlei der vergleichbaren Angebote ab. Durch Team-Play, Glauben an das beste Produkt, durch teils überraschend andere Zugänge bescheren sie dem Publikum Unterhaltung vom Feinsten – und deswegen bitten wir all jene auf die Bühne, die sonst nicht im Rampenlicht stehen. Und wir geben weiterhin das Versprechen ab, ein verlässlicher, beständiger, Talent fördernder Partner an der Seite aller Kreativen in diesem Land zu sein. DANKE, Chapeau, Bravo!“

Die Gala „Romy 2019 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ am 13. April live in ORF 2

Die Gala zur Verleihung des Publikumspreises „Romy 2019 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ steht am Samstag, dem 13. April, um 21.10 Uhr live auf dem Programm von ORF 2. Für das TV-Publikum setzt auch heuer wieder Regisseurin Heidelinde Haschek die Preisverleihung in Szene. Bereits um 20.15 Uhr dreht sich anlässlich der 30. Film- und Fernsehpreisverleihung in der „Millionenshow“ alles um die Romy. Armin Assinger, der Gastgeber dieser Sendung und achtfacher Romy-Gewinner, wird die eine oder andere Frage zum Thema stellen und Anekdoten darüber zum Besten geben.

Die ORF-„Seitenblicke“, Hitradio Ö3, die ORF-Landesstudios, „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“ berichten rund um die Romy-Verleihung über den Event. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT informieren ebenso aktuell. Am Samstag, dem 13. April, um 0.25 Uhr wird die Romy-Verleihung auch in 3sat zu sehen sein und bringt so den österreichischen Fernsehpreis nach Deutschland und in die Schweiz.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at