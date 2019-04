willhaben-Suchen: "Game of Thrones" Hype auf absolutem Höhepunkt

Wöchentliche Game of Thrones-Stichwort-Suchen haben sich seit 2015 verachtfacht.



willhaben-Marktplatz: Von Helden-Kostümen bis zum selbstgebauten Brettspiel-Schatz.

Wien, am 12. April 2019 – Kaum eine Serie prägte die vergangenen Jahre wie „Game of Thrones“. Weltweit fiebern Fans der Nacht von Sonntag auf Montag und somit der achten und finalen Staffel einer der erfolgreichsten Produktionen aller Zeiten entgegen. Das macht sich auch auf willhaben spürbar bemerkbar.

Mehr als 500 Game of Thrones Anzeigen online

Auf der Suche nach Anzeigen rund um die Kult-Serie finden Fans auf willhaben derzeit zahlreiche Schmankerl. Der absolute Höhepunkt ist dabei ein in liebevoller Handarbeit gebautes Brettspiel von einem Fan aus Gunskirchen in Oberösterreich: GAME OF THRONES Brettspiel

Laut Verkäufer befinden sich sogar Autogramme von Serien-Helden auf dem Spielfeld.

Wer einmal selbst in die Rolle von Emilia Clarke, der „Mutter der Drachen“ schlüpfen möchte, hat mit einem schönen blauen Kleid als Lookalike von Daenerys Targaryen die ideale Gelegenheit dazu:

Game of Thrones Khaleesi Daenerys Targaryen Dress



Auch Jon Snow darf nicht fehlen! Den perfekten schwarzen Umhang findet man bei einem Verkäufer in Niederösterreich: Jon Snow Outfit



Um standesgemäß auf das Finale anzustoßen bietet eine Game of Thrones Whiskey-Collection gleich neun besondere Single Malts: „Einer für jedes der sieben Häuser und einer für die Nachtwache. Zusätzlich hat Johnnie Walker den White Walker für den Nachtkönig aufgelegt, dessen Flasche im Gefrierfach das Design ändert“, schreibt der Verkäufer aus Wien: Game of Thrones-Collection



Suchen nach Anzeigen rund um die Kult-Serie stark gewachsen

Im Lauf der Zeit ist die Serie so richtig bei den Fans und auf dem eisernen Thron der willhaben-Suchen angekommen: Mit jedem neuen Staffelstart in den vergangenen Jahren zogen die Suchen weiter deutlich an. Seit 2015 haben sich die Stichwortsuchen nach „Game of Thrones“ auf dem willhaben-Marktplatz mehr als verachtfacht. Auch seit dem bislang jüngsten Staffelstart hat sich einiges getan: Gegenüber den Wochen vor dem Start von Staffel 7 im Juli 2017 wird derzeit bereits vier Mal öfter nach dem Stichwort „Game of Thrones“ auf willhaben gesucht.

