Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 15. – 21. April 2019

Wien (OTS) - Donnerstag, 18. April

10.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer an der Eröffnung des ersten Österreichischen Erlebnisweges "klimawandeln" in Altenberg an der Rax (Altenberg 11/8692 Neuberg an der Mürz)

