Lesung „Ticket nach Shanghai“ im Bezirksmuseum 22

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54, Altes Feuerwehrhaus) lädt zu einer Lesung ein: Am Sonntag, 14. April, rezitiert der Autor Herbert Schida aus seinem Roman „Ein Ticket nach Shanghai“. Der aus Thüringen stammende Herbert Schida lebt und arbeitet in Wien. Das Schaffen des Künstlers reicht von der Literatur bis zu Malerei, Grafik und Fotografie. Hauptperson im Roman „Ein Ticket nach Shanghai“ (Books on Demand, Norderstedt, 2018, ISBN 978-3-7528-4682-9) ist ein junger Konstrukteur, der an einem Projekt in China mitarbeiten möchte. Ob der Wiener die betrieblichen Hürden meistern kann und was die Freundin von der Trennung hält, möchte Herbert Schida dem Publikum im Rahmen des Lesenachmittags verraten. Beginn der Veranstaltung ist um 15.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden nimmt die Museumsmannschaft (Leiter: Helmut Just) gerne an. Auskunft: Telefon 203 21 26, E-Mail bm1220@bezirksmuseum.at.

Kunstschaffender Herbert Schida: www.schida.net/kll.htm

Bezirksmuseum Donaustadt: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Projekte im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

