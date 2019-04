Ein Kaiser, ein Prinz und der gute Ruf

Klientenevent GrECo International AG

Vorarlberg (OTS) - Vergangenen Dienstag folgten zahlreiche Gäste der Einladung von GrECo International in die Räumlichkeiten der Fein-Brennerei Thomas Prinz GmbH. Galt es doch, dem guten Ruf folgend, seine Majestät den „Kaiser“ gebührend beim Prinz zu empfangen.



Die großen und kleinen Anliegen seines Volkes sind dem Kaiser sehr wichtig und exklusiv für GrECo International interviewte er unsere prominenten Gäste, wie u. a. Bmst. DI Alexander Stroppa (Hilti & Jehle GmbH), Christophorus Schmid (Julius Blum GmbH) und GrECo Vorstand Akad. Vkfm. Christoph Repolust.



Die rund 50 Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen der Wirtschaft und der Industrie wurden anschließend von Landeshauptmann Mag. Markus Wallner mit einem Überblick über die sehr positive Entwicklung in der Vorarlberger Wirtschaft begrüßt.



Mag. Thomas Herndlhofer (Leiter CC Liability & Financial Lines) referierte über den Reputationsverlust, welches eines der Top 10 Risiken im Jahr 2019 darstellt. Der gute Ruf eines Unternehmens wird immer wichtiger, aber leider auch immer angreifbarer. Im Rahmen der Veranstaltung erfuhren die Teilnehmer, wie sie ihre Unternehmensreputation nachhaltig sichern bzw. versichern und ihren guten Ruf bei den relevanten Stakeholder-Gruppen somit wahren können. Das Reputationsrisiko wurde dabei aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, von der Unternehmerseite über die Krisenberatung/Krisenbewältigung und den Risikotransfer bis hin zur Verantwortung der Medien.



Im Anschluss daran führte Mag. Günther Hirschfeld, Geschäftsführer der Thomas Prinz GmbH durch die Räumlichkeiten der Fein-Brennerei und bot feine Schnäpse & Liköre zur Verköstigung an. Zum Ausklang wurde in gemütlicher Atmosphäre zum Abendessen im Gasthaus Rose geladen.

Rückfragen & Kontakt:

GrECo International AG, Elmargasse 2-4, 1190 Wien, www.greco-jlt.com

Mag. Judith Fleck, Tel: +43 5 04 04 -140, Mobil: +43 664 88 38 05 09, email: j.fleck @ greco.at