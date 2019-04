EANS-Stimmrechte: AMAG Austria Metall AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

1. Emittent: AMAG Austria Metall AG

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person

Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

__________________________________________________________________________ |____Vorname____|____Name/Nachname_____|________Sitz_________|____Staat____| |_______________|B&C_Privatstiftung____|Wien_________________|Österreich___| | |Raiffeisenbankengruppe|Linz |Österreich | |_______________|OÖ_Verbund_eGen_______|_____________________|_____________| |Franz__________|Rauch_________________|_____________________|_____________| |Christine______|Delacher-Rauch________|_____________________|_____________| |Jürgen_________|Rauch_________________|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre: B&C AMAG Holding GmbH, B&C Kratos Holding GmbH, RLB OÖ Alu Invest GmbH, Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 10.04.2019

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | |Prozentanteile| Stimmrechte, | | | | | der | die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 73,33 % | 0,00 % | 73,33 % | 35 264 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 73,43 % | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_________________________________________| | |_____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte__| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)______|_____2018)_____|_____2018)______| |AT00000AMAG3|_______________|______25.858.540|_______________|_________73,33_%| |_Subsumme_A_|________________|__25.858.540___|________________|____73,33_%____|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|______________|________________|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

_____________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018| | Art des | | Ausübungs- | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments |Verfalldatum| frist | oder Cash |Stimmrechte| der | |____________|____________|____________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |____________|____________|____________|____________|___________|_____________| |____________|____________|____________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von| |Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) | | | | | (%) |Instrumente| | |_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________| |___1___|B&C_Privatstiftung_____|____________|___________|___________|_________| | 2 |B&C Holding Österreich | 1 | | | | |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| | 3 |B&C Industrieholding | 2 | | | | |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| |___4___|B&C_AMAG_Holding_GmbH__|_____3______|____50,00_%|___________|__50,00_%| |___5___|B&C_Holding_GmbH_______|_____3______|___________|___________|_________| | |B&C | | | | | | 6 |Beteiligungsmanagement | 5 | | | | |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________| |___7___|Austrowaren_HandelsgmbH|_____6______|___________|___________|_________| |___8___|B&C_Kratos_Holding_GmbH|_____7______|_____2,71_%|___________|___2,71_%| | 9 |Raiffeisenbankengruppe | | | | | |_______|OÖ_Verbund_eGen________|____________|___________|___________|_________| | |Raiffeisenlandesbank | | | | | | 10 |Oberösterreich | 9 | | | | |_______|Aktiengesellschaft_____|____________|___________|___________|_________| |__11___|Invest_Holding_GmbH____|_____10_____|___________|___________|_________| |__12___|RLB_OÖ_Alu_Invest_GmbH_|_____11_____|____16,50_%|___________|__16,50_%| |__13___|Franz_Rauch____________|____________|___________|___________|_________| | 14 |Christine Delacher- | | | | | |_______|Rauch__________________|____________|___________|___________|_________| |__15___|Jürgen_Rauch___________|____________|___________|___________|_________| | |Esola | | | | | | 16 |Beteiligungsverwaltungs| 13,14,15 | 4,12 %| | 4,12 %| |_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare

Der B&C Privatstiftung sind über ihre indirekten Tochtergesellschaften B&C AMAG Holding GmbH und B&C Kratos Holding GmbH gemäß § 133 Z 4 BörseG 2018 insgesamt 18.588.631 Stimmrechte (entspricht rund 52,71% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG zuzurechnen.

Darüber hinaus sind der B&C Privatstiftung aufgrund von Vereinbarungen zwischen der B&C Industrieholding GmbH und der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft bzw. der Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH weiterhin gemäß § 133 Z 1 und Z 7 BörseG 2018 7.269.909 Stimmrechte (entspricht rund 20,62% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Emittentin zuzurechnen. In diesem Zusammenhang wird mitgeteilt, dass die Esola Beteiligungsverwaltungs GmbH von Herrn Franz Rauch, Frau Christine Delacher-Rauch und Herrn Jürgen Rauch gemeinsam kontrolliert wird.

Die zwischen der Oberbank AG und der B&C Industrieholding GmbH abgeschlossene Beteiligungsvereinbarung wurde mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Emittentin am 10.04.2019 aufgelöst. Aufgrund der Auflösung dieser Beteiligungsvereinbarung sind der B&C Privatstiftung die von der Oberbank AG indirekt gehaltenen 35.264 Stimmrechte (entspricht rund 0,10% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Emittentin nicht weiter zuzurechnen.

Insgesamt sind der B&C Privatstiftung somit gemäß § 133 BörseG 2018 25.858.540 Stimmrechte (entspricht rund 73,33% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der AMAG Austria Metall AG zuzurechnen.

