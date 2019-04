Schweizer Investor steigt bei der miss ein

Graz/Wien (OTS) - Die Schweizer Digital Media House AG erwirbt 50% der Anteile an der missMEDIA GmbH. Das daraus resultierende Joint Venture mit der STYRIA Media Group AG soll die digitale Marktführerschaft der miss bei Frauenmedien in der DACH-Region festigen. Auch das Beratungsgeschäft soll ausgebaut werden. Unternehmensstandort der miss bleibt Wien.

Die Digital Media House AG mit Sitz in Zürich übernimmt mit sofortiger Wirkung 50% der Unternehmensanteile der missMEDIA GmbH. Der neue Partner wird stark im Vertrieb der „miss“ mit wirken. „Dass die STYRIA mit diesem neuen Joint-Venture nun auch stark mit dem Schweizer Markt verbunden ist und gleichzeitig ihre Stärke in Deutschland weiter ausbaut, ist ein wesentlicher Schritt und unterstreicht die internationale Ausrichtung unseres Konzerns“ , betont STYRIA-CEO Markus Mair. „Wir freuen uns, mit der Digital Media House AG einen ebenso starken Partner zu haben und sind stolz auf den Erfolg der miss.“

„Wir haben einen digitalen Champion für unsere eigene unternehmerische Weiterentwicklung gesucht und mit der miss die absolute Nummer eins in sozialen Netzwerken in der DACH-Region gefunden. Gemeinsam mit der STYRIA Media Group wollen wir nun partnerschaftlich ein neues Kapitel im Erfolgsweg der miss aufschlagen!“ , erklärt Michael Achermann, Strategic Director & Founding Partner der mit Digital Media House AG verbundenen FS Activation AG in Zürich, die Hintergründe des Joint-Ventures.

miss-Geschäftsführer Moni Affenzeller und Jochen Hahn zeigen sich ebenso erfreut über den Deal: „Der Einstieg der Schweizer Investoren ist eine neuerliche Bestätigung für den Ende 2014 eingeschlagenen Digital Change der miss und die erfolgreiche Arbeit des gesamten Teams. Wir expandieren damit nicht nur unser Mediageschäft, sondern fokussieren gemeinsam mit dem neuen Partner auf die Themen Social Media und Performance Marketing im Direktkundengeschäft. Für den Eintritt in den Schweizer Markt, aber auch die weitere Expansion nach Deutschland, ist ein starker Agenturpartner mit ausgezeichneten Kundenkontakten die ideale Konstellation für uns.“

Das Joint-Venture soll die miss zur führenden Medienmarke für die Zielgruppe junger Frauen in der DACH-Region machen. Zudem soll eine datengetriebene E-Commerce-Plattform entwickelt werden, die den direkten Produktverkauf über alle Owned und Earned-Mediakanäle der miss ermöglicht. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über miss

miss ist die erfolgreichste digitale Lifestyle-Brand für Frauen in Österreich. Zum Portfolio von miss gehören das miss Facebook/Instagram/Snapchat-Profil, die missAPP, die Webportale miss.at und missMUM.at sowie das gedruckte missMAGAZIN. Mit 625.000 Facebook-Fans, 75.000 Instagram-Followern, monatlich durchschnittlich vier Millionen Visits auf miss.at und 150.000 missAPP-Downloads ist miss eines der reichweitenstärksten Angebote innerhalb der Zielgruppe (Frauen zwischen 16 und 35 Jahren) im deutschsprachigen Raum. Keine andere Frauen-Medienmarke verfügt über ein vergleichbares Fan-Engagement seiner User in sozialen Netzwerken. Besonderes Bindeglied zwischen Redaktion, Sales und Kunden bildet die Native Advertising-Unit missMIND, die inhaltlich vermittelt und punkto Contentkreation und Social Media-Betreuung Maßstäbe in der Branche setzt. Das missMAGAZIN wurde 2002 gegründet, die Marke miss 2014 komplett neu positioniert mit konsequenter Neuausrichtung auf die sozialen Medien. Derzeit beschäftigt miss 35 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in Wien. Weitere Informationen finden Sie unter www.facebook.com/missmagazin/.

