Alsergrund: Besichtigung der Votivkirche am Samstag

Wien (OTS/RK) - Rund 1,5 Stunden lang dauert die Führung durch die Votivkirche am Alsergrund am Samstag, 13. April. Ausgangspunkt des Rundganges mit der Volksbildnerin, Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin Petra Leban ist der Haupteingang dieser Kirche (9., Rooseveltplatz 8). Dort geht um 11.00 Uhr die Besichtigung los. Leban erzählt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern allerlei interessante Dinge über den Andachtsort. Vom Baldachin-Altar und einem „Kaiserfenster“ bis zu einer Renaissance-Tumba können die Besucherinnen und Besucher mannigfaltige Besonderheiten des Gotteshauses ansehen. Petra Leban berichtet Zahlen, Fakten und Geschichten dazu. Das Publikum bezahlt „Teilnahmebeiträge“ (pro Person: 7 Euro). Nähere Informationen plus Anmeldungen: Telefon 0676/81 18 25 411.

Was einstmals der Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter mit der Votivkirche zu tun hatte und welche Abbildungen die Fenster der Gebetsstätte zieren wird Petra Leban wissbegierigen Mitmenschen ebenso verraten. Das Geheimnis des „Schneiderliedes“ lüftet die Expertin auch. Nähere Auskünfte zur Führung erteilt Petra Leban (Leiterin des Bezirksmuseums Simmering) gern via E-Mail. Fragen sind an folgende Adresse zu senden: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Votivkirche: www.votivkirche.at

Petra Leban (Bezirksmuseum 11): www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

