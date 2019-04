„Meine Jugend – Deine Jugend“ im Museum Niederösterreich

Neue Sonderausstellung im Haus der Geschichte öffnet am 25. April

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 25. April, wird um 18 Uhr im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten die neue Sonderausstellung „Meine Jugend – Deine Jugend: Eine Generation schreibt Geschichte“ eröffnet. Vor der offiziellen Eröffnung mit den jugendlichen Co-Kuratoren, Breakdancern, DJ Lichtfels aka Andi Fränzl und Tagebuch-Slam-Organisatorin Diana Köhle stellt das Kuratorenteam die Ausstellung bereits ab 12 Uhr im Rahmen einer Presseführung vor.

Konzipiert wurde die Ausstellung, die Generationen verbinden soll, von über 100 Jugendlichen aus Niederösterreich und Wien in zahlreichen Workshops, in denen sie gemeinsam mit den Kuratoren Christian Rapp, Andrea Thuile, Anna Kieninger und Benedikt Vogl 13 Themenbereiche erarbeitet haben. Damit berichten nicht Erwachsene über die Jugend, sondern Jugendliche über das Erwachsenwerden. Sie entschieden, welche Fragen an die Geschichte ihnen aus der Perspektive ihrer Generation wichtig sind und welche Themen in welcher Form behandelt werden sollen. So sollen Eltern und Großeltern erfahren, wie es ist, heute Teenager zu sein, und lernen umgekehrt Jugendliche die wilden Jahre ihrer Eltern und Großeltern kennen.

Unter den Themenfeldern befinden sich u. a. „Was sagst du?“ über die Sprache von Jugendlichen früher und heute, „Anything goes“ über die Botschaften modischer Accessoires, „Mein Körper“ über veränderte Körperideale, „Zur Prüfung!“ über Leistungsdruck, „Der Sinn von allem“ über Spiritualität und Religiosität im Leben von Jugendlichen sowie „Draußen bleiben!“ über deren Rückzugsorte.

Ausstellungsdauer: bis 19. Jänner 2020; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag bzw. an Feiertagen von 9 bis 17 Uhr. Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/9208090-911, Mag. Florian Müller, e-mail florian.mueller @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

