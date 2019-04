AVISO: Pressegespräch mit Ocasio-Cortez-Berater zum „Green New Deal“ der Sozialistischen Jugend

mit Julia Herr, Andrés Bernal, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Dirk Ehns

Wien (OTS) - „Mit unserem Green New Deal wollen wir einen Weg aufzeigen, wie unser Wirtschaftssystem umgekrempelt werden kann, so dass wir die Klimakatastrophe noch abwenden können“, erklärt Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, die bei der kommenden Wahl mit einer Vorzugsstimmen-Kampagne ins EU-Parlament einziehen will. Unterstützung dafür erhält sie jetzt auch aus den USA, wo Kongress-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) den Green New Deal populär gemacht hat.



Das Papier für den „Green New Deal“ verbindet massive Investitionen in nachhaltigen Verkehr und fossilfreie Energie mit sozialen Maßnahmen wie einem Recht auf einen staatlich finanzierten Arbeitsplatz. Zuletzt wurde es von der SPÖ als Vorlage beschlossen.

„Unser Ziel ist jetzt, die Zivilgesellschaft einzubinden, die Meinungen von ExpertInnen einzuholen und mit einer ausgebauten Version in die EU-Wahl zu ziehen“, so Herr. „Das ganze soll ein offener Prozess sein“. Am Dienstag den 16.04 ladet die Sozialistische Jugend deshalb zu einem Gespräch mit Internationalen ExpertInnen ein.



Gäste:



Julia Herr ist Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich und kandidiert bei der kommenden EU-Wahl auf Platz 6 der SPÖ-Liste. Mit ihrer Vorzugsstimmen-Kampagne „Wach auf Europa!“ will sie ins Europaparlament einziehen.



Andrés Bernal hat Alexandria Ocasio-Cortez in Fragen des Klimaschutzes und der Umweltpolitik beraten und am „Green New Deal" entscheidend mitgewirkt.



Helga Kromp-Kolb ist renommierte Klimaforscherin und setzt sich mit der Klimaerhitzung und möglichen Gegenmaßnahmen auseinander.



Dirk Ehns ist Ökonom und war maßgeblich an der Ausarbeitung des „Green New Deal für Österreich“ beteiligt.



Zeit: 16.04, Dienstag, 10 Uhr

Ort: Café Einstein

Um Voranmeldung wird gebeten.

